Takko Fashion schrijft recordomzet in de boeken voor financieel jaar 2022-2023

Textieldiscounter Takko Fashion boekt een recordomzet van 1,2 miljard euro in financieel jaar 2022-2023, zo maakt het bedrijf bekend in een jaarverslag. De omzet ligt zeventien procent boven het niveau van een jaar eerder.

De textieldiscounter meldt in het jaarverslag de omzetplus voornamelijk te danken aan een aantal projecten, waaronder de lancering van het loyaliteitsprogramma ‘Takko Friends’, promoties ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan en de lancering van de webshop in belangrijke markten.

Het bedrijf behaalt naast een positieve omzet ook een ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) in zwarte cijfers, namelijk 156 miljoen euro. Een boekjaar eerder noteerde het bedrijf een ebitda van 124 miljoen euro. De behaalde ebitda in het huidige boekjaar omvatten echter wel aanpassingen in verband met subsidies die het bedrijf ontving tijdens de coronacrisis. Zonder rekening te houden met de subsidies komt het ebitda neer op 132 miljoen euro.

Takko Fashion sloot in april een overeenkomst met Funds die een nieuwe, passende kapitaalstructuur tot stand moest brengen en de uitbreiding van de Europese markt moest versnellen. De overeenkomst moet de schuldenlast van meer dan 250 miljoen euro verminderen en verlengt de looptijd van de schuld tot 2026. Na deze operatie, zou het bedrijf ‘in een ideale positie staan om met succes door te gaan met het implementeren van een succesvolle groeistrategie’, schrijft Takko Fashion in het jaarverslag.

CEO van het bedrijf, Tjeerd Jegen, is blij met de resultaten. “Dit was alleen mogelijk dankzij onze klanten en onze teams in heel Europa. We hebben er vertrouwen in dat we de groei van Takko Fashion kunnen versnellen door voortdurende implementatie van onze strategische prioriteiten en investeringen in ons winkelnetwerk, de digitale transformatie en de groei van onze e-commerce.”