Takko Fashion benoemt nieuwe CIO en wil webshop uitrollen in Nederland

Takko Fashion benoemt Bastian King als nieuwe Chief Information Officer, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het modebedrijf wil de digitalisering van het bedrijf uitbreiden, waarbij King de verantwoordelijkheid neemt voor alle IT-afdelingen van het bedrijf.

King zal naar de verantwoordelijkheid voor alle IT-afdelingen ook verantwoordelijk zijn voor de digitale transformatie en de duurzame digitale ontwikkeling van alle bedrijfsonderdelen, schrijft Takko Fashion.

Als eerste taak krijgt King het invoeren van het nieuwe ERP-systeem voor alle business units en bedrijven van Takko Fashion, zo is te lezen. Op die manier wil het bedrijf in de toekomst het gegevensbeheer centraler aansturen en processen automatiseren. Om dit voor elkaar te krijgen is er een uitbreiding van de IT-afdeling nodig. Deze staat al op de agenda.

“Takko Fashion investeert fors in digitalisering en toekomstgerichte technologieën. Ongeveer een jaar geleden lanceerden we de klantenapp Takko Friends en telt het inmiddels meer dan 2,6 miljoen geregistreerde gebruikers in Duitsland. In de toekomst willen we de app ook uitrollen in andere landen. Het bedrijf is ook van plan zijn webshop uit te rollen naar andere markten, waaronder Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Tsjechië en Slowakije”, aldus Tjeerd Jegen, CEO bij Takko Fashion, in het persbericht.