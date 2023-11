Betere financiering voor het MKB: MKB-sector tekent convenant

Het moet makkelijker worden voor midden- en kleinbedrijven (MKB) om financiering te krijgen, een boodschap waar MKB Nederland zich al langer hard voor maakt. Dus tekenen MKB Nederland en Stichting MKB Financiering een nationaal financieringsconvenant met diverse financiële instellingen, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken. Het doel: Nederland moet het beste MKB-financieringsklimaat van Europa krijgen.

Het is algemeen bekend dat er veel van MKB’ers gevraagd wordt. Zo moeten zij stevig investeren in verduurzaming en digitalisering. Dat wordt ondernemers niet makkelijk gemaakt, want financieringen onder de één miljoen euro krijgen MKB’ers maar lastig rond. Ondernemers die een lening onder de 250.000 euro aanvragen, kunnen het zelfs wel vergeten.

Het financieringsconvenant moet het makkelijker maken om financiering te krijgen. De partijen die het convenant getekend hebben, zijn het erover eens dat er een financieringshub moet komen. Zo kunnen MKB’ers op de juiste manier geholpen worden een passende financiering te vinden, schrijft het MKB in een persbericht. Ook verdere professionalisering van het MKB-financieringsadvies, de financiële educatie van ondernemers zelf en verbetering van de toegang van ondernemersdata voor financiers zijn opgenomen in het convenant.

Het is volgens Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, de eerste keer dat alle betrokken partijen samen erkennen dat de financieringsmarkt uitdagingen heeft en dat het MKB onvoldoende wordt bediend. “Ondernemers met een relatief kleine financieringsvraag komen moeilijk aan krediet, de non-bancaire markt ontwikkelt zich snel maar kampt met een tekort aan kapitaal, eo zo zijn er tal van knelpunten die we met elkaar in kaart hebben gebracht en gaan aanpakken.” Het convenant loopt tot en met 2030. De partijen hebben het convenant donderdagmiddag voorgelegd aan de Tweede Kamer.