Better Cotton tekent duurzaamheidsbelofte van Verenigde Naties

Better Cotton, het grootste initiatief op het gebied voor duurzaamheid voor katoen, heeft de ‘Sustainability Pledge’ van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) ondertekend in de aanloop van de ‘Traceability Solution’ eind 2023, zo maakt Better Cotton bekend in een persbericht.

De duurzaamheidsbelofte is een open-source pakket van beleidsaanbevelingen, richtlijnen en standaarden waarmee spelers in de sector hun duurzaamheidsclaims kunnen verifiëren, zo is te lezen. Het doel van de belofte is een community te creëren die samen traceerbaarheid en transparantie ontwikkelt als belangrijke voorwaarden voor duurzaamheid en circulariteit. “Door herkenbare tools en projecten te erkennen die de traceerbaarheid van de indlsutrie willen bevorderen, kunnen beleidsmakers, bedrijven, werknemers en consumenten van deze belofte profiteren”, schrijft UNECE in het persbericht.

“We ondertekenen de duurzaamheidsbelofte van UNECE niet alleen om onze inzet voor het verbeteren van de traceerbaarheid en transparantie in de toeleveringsketens van Better Cotton te bevestigen, maar ook ter ondersteuning van traceerbaarheid en het gebruik van meer geloofwaardige duurzaamheidsclaims in de hele industrie”, licht Alia Malik, Senior Director of Data and Traceability bij Better Cotton, toe.

Met het tekenen van de ‘Sustainability Pledge’ voegt Better Cotton zich bij negentig andere bedrijven, waaronder Inditex, Vivienne Westwood, WWF, Retraced en FibreTrace.