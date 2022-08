‘Beursgang Bol.com op de lange baan geschoven’

Ahold Delhaize stelt de beursgang van dochterbedrijf Bol.com nog even uit, zo meldt het Financieel Dagblad op basis van communicatie van ingewijden. Bol.com zou dit najaar de Amsterdamse beurs opgaan, maar vanwege ‘slechte marktomstandigheden en koersdalingen van concurrenten’ kiest Ahold ervoor toch nog even af te wachten.

De omzet van Bol.com daalde in het eerste kwartaal met zeven procent naar 1,3 miljard euro, zo is te lezen in het laatste kwartaalverslag van Ahold Delhaize. In dat verslag staat het najaar van 2022 nog aangegeven als geplande datum voor een beursgang, maar in de tussentijd is de markt onzekerder geworden. De resultaten van webwinkels lopen terug na een piek in de coronaperiode, en de bedrijven hebben te kampen met onder meer inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Of Bol.com ook met die problemen kampt, is onduidelijk.

Ahold wenste niet te reageren op navraag van het FD. Woensdag presenteert het concern de kwartaalresultaten, mogelijk wordt er dan meer over de beursgang bekend.