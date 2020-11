Bever-moederbedrijf A.S. Adventure om de tafel met banken

A.S. Adventure, het moederbedrijf van onder andere Bever, voert gesprekken met de banken over een schuldherschikking. Dit melden zowel het Financieele Dagblad als De Tijd op basis van gesprekken met CEO Frédéric Hufkens.

De coronacrisis raakte het bedrijf hard en ook 2021 wordt naar verwachting geen topjaar omdat ook de wintersport nog niet zoals vanouds is. A.S. Adventure is voornamelijk actief met winkels die zich richten op (buiten)sport. De omzet ligt tot nu toe ruim 22 procent lager dan in eerdere boekjaren. Ook heeft het bedrijf last van een schuld van 258 miljoen euro. De gesprekken die A.S. Adventure voert gaan over het verlengen van de looptijd van leningen, maar mogelijk ook over het verlagen van het schuldniveau, zo meldt Hufkens tegen het FD. Verder laat de topman zich vrij weinig uit over de gesprekken. Hij vertelt wel er op korte termijn verwacht uit te komen met de financiers. Ook vestigt hij hoop op de komst van een vaccin waardoor het bedrijf ‘weer kan draaien als vanouds’.

A.S. Adventure is met een kleine 200 winkels actief in de Benelux, Frankrijk en Engeland. Begin dit jaar nam het afscheid van de Duitse tak van het bedrijf.