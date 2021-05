Bevestigd: bedrijven kunnen nog drie maanden langer steun krijgen van de overheid

Nederlandse bedrijven kunnen nog drie maanden langer aanspraak maken op coronasteun van de overheid. Dat staat aangekondigd op de website van de Rijksoverheid. Het huidige steunpakket wordt doorgetrokken tot in het derde kwartaal van 2021, en het kabinet komt met extra maatregelen om bedrijven te helpen met het verkleinen van schulden die tijdens de coronacrisis zijn opgelopen. Voor dit alles trekt het kabinet 6 miljard euro extra uit.

De TVL, NOW, Tozo en TONK lopen door tot in het derde kwartaal. Daarnaast is de terugbetaling voor de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal een half jaar naar achteren verschoven, naar 1 januari 2022. Tot die tijd wordt geen rente in rekening gebracht. De looptijd van de lening is veranderd van 42 naar 40 maanden.

Bovendien mogen ondernemers later beginnen en meer tijd nemen voor het afbetalen van een eventuele belastingschuld die vanwege de coronacrisis is opgebouwd. De uiterlijke start van het afbetalen is verschoven van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022, en de aflostijd is aangepast van drie naar vijf jaar. De invorderingsrente gaat langzamer terug naar het oude niveau: deze is op 1 januari 2022 nog 1 procent in plaats van 4 procent, en moet op 1 januari 2024 weer terug zijn op 4 procent. Wel wordt van ondernemers verwacht dat ze per 1 juli 2021 weer belasting afdragen. Tot slot vraagt het kabinet van de Belastingdienst zich soepel op te stellen, en is het hierover ook met andere schuldeisers in gesprek.

Ook het steunpakket voor cultuur en creatieve industrie wordt doorgetrokken naar het derde kwartaal van 2021, om de culturele infrastructuur en banen in de culturele sector te behouden.