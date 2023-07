Bevestigd: Creatief directeur Tod’s vertrekt

Het is officieel: de creatief directeur van modehuis Tod’s vertrekt. Dat bevestigt Tod’s S.p.A. in een persbericht. Gisteren gingen er al geruchten rond over het nieuws.

De creatief directeur, Walter Chiapponi, presenteert zijn laatste collectie komende september tijdens de SS24 fashion week in Milaan.

Chiapponi werd in oktober van 2019 tot creatief directeur van Tod’s benoemd, net voor de corona pandemie toesloeg en op het moment dat Diego Della Valle, voorzitter en CEO van de Tod’s S.p.A., een nieuwe strategie en bedrijfsmodellen van samenwerkingen introduceerde. Eerder werkte de Italiaanse Chiapponi in Milaan bij luxe merken als Valentino, Gucci, Miu Miu en tenslotte Bottega Veneta. Hiervoor startte de ontwerper zijn carrière bij Givenchy in Parijs.

"Toewijding, liefde en energie. Dit is hoe ik Tod's wil bedanken”, vertelt Chiapponi in het persbericht dat zijn aftreden bekend maakt. “Dat begint bij een erg speciaal stijlteam dat vier jaar lang mijn visie heeft gesteund en met fijngevoeligheid, aandacht, passie en vertrouwen heeft bijgedragen aan deze prachtige reis. Een buitengewone ervaring, zowel persoonlijk als creatief, met moed en temperament, evolutie en steun, vooral op de meest delicate momenten in het leven.”

Ook bedankt de ontwerper de CEO’s van de groep, Diego en Andrea Della Valle. “Bedankt voor de moed, de menselijkheid en de vrijheid die jullie mij hebben gegeven om in deze jaren via Tod's de beste versie van mezelf tot uitdrukking te brengen.”

Diego Della Valle zei in hetzelfde bericht: "We danken Walter [Chiapponi, red.] voor de reis die we samen hebben gelopen, voor zijn creativiteit en voor de toewijding die we samen hebben gedeeld. Net als Walter zullen ook wij ons deze ervaring op de best mogelijke manier herinneren. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen in het stijlbureau te bedanken die met grote vakkundigheid en toewijding aan het merk en het bedrijf werken, waardoor we uitstekende resultaten hebben kunnen behalen.

De nieuwe creatieve richting van het huis zal in de komende maanden bekend worden gemaakt.