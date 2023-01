Tod’s S.p.A. streeft omzetgrens van 1 miljard euro voorbij

De Italiaanse modegroep Tod’s S.p.A., het moederbedrijf van Tod’s, Roger Vivier, Hogan en Fay, overtreft de omzetgrens van 1 miljard euro in boekjaar 2022. Dat maakt de modegroep bekend in een financieel verslag.

De omzet van Tod’s S.p.A. in FY22 betreft 1,007 miljard euro. Dat is 123,1 miljoen euro meer dan de omzet in boekjaar 2021. De omzet ligt bovendien 10 procent boven het omzetniveau van boekjaar 2019, het pre-corona jaar. Vooral het dochterbedrijf Tod’s groeit in het afgelopen jaar sterk. Tod’s noteert een omzetgroei van 19,1 procent en haalt meer dan de helft van de totale omzet binnen: 509,9 miljoen euro.

Het modemerk Roger Vivier behaalt een omzet van 246 miljoen euro, Hogan noteert 195,9 miljoen euro omzet en Fay schrijft 1,7 miljoen euro omzet.

Tod’s S.p.A. noteert ruim 1 miljard euro omzet en groeit 13,9 procent

Per regio presteert Amerika het beste in FY22. Tod’s S.p.A. ziet daar de omzet met 31,2 procent groeien. Italië en de rest van Europa zien vanaf het tweede kwartaal een geleidelijke verbetering in de resultaten. Dat komt vooral door de actieve vraag van de lokale consument en Europese, Amerikaanse en Midden-Oosterse toeristen. In Europa (exclusief Italië) stijgt daardoor de omzet met 25,7 procent en in Italië groeit de omzet met 15,9 procent.

In China ziet de modegroep een omzetdaling van 8,4 procent. Vanaf maart 2022 kreeg deze regio te maken met strenge corona-maatregelen met alle gevolgen vandien. Zelfs na de geleidelijke versoepelingen bleef de tendens van de consumentenvraag in de tweede helft van het jaar wisselvallig en blijft het beïnvloed door de lokale en tijdelijke sluitingen in diverse grote steden.

Tod’s S.p.A. zit sinds boekjaar 2021 weer in de lift. Zo noteerde de modegroep nog een omzetdaling van 30,4 procent in boekjaar 2020. De gevolgen van het coronavirus namen dit jaar de overhand. In boekjaar 2021 behaalde het bedrijf terug een omzetplus van 38,7 procent en bleef de omzet vanaf die periode ieder kwartaal groeien.