Bevestigd: steunpakketten lopen op 1 oktober af

De berichten sijpelden vanochtend al naar buiten, maar nu bevestigt de rijksoverheid in een bericht dat de corona steunpakketten per 1 oktober stoppen. Wel wordt er voor diverse sectoren gekeken naar een aparte regeling.

In de praktijk betekent het dat de NOW, TVL, Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet verlengd worden. “De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie,” aldus de overheid in het bericht. Zo kijkt het kabinet naar een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Steunpakketten geschrapt, speciale regeling in de maak voor nachthoreca

De overheid schrijft dat het doorgaan met de generieke maatregelen uit de steunpakketten het herstel van de economie verstoort. De diverse corona-financieringsregelingen blijven het hele jaar nog van kracht. De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder al was aangekondigd. Voor de opgebouwde belastingschulden door het uitstellen van betaling krijgt een ondernemer vijf jaar de tijd om ze terug te betalen. De reguliere nieuwe belastingen moeten dus wel binnen de normale periode worden betaald.

Of het stoppen van de steunpakketten, en met name het uitstellen van belastingen, gaat leiden tot een faillissementsgolf waarvoor eerder werd gevreesd, moet nog blijken.

Voor de nachthoreca, nachtclubs en disco’s, zoekt het kabinet voor een gerichte compensatieregeling. Deze sector kan momenteel nog niet open. “Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.”