Beyond Threads Podcast: Tapestry ondersteunen bij het opbouwen van een robuust en veerkrachtig omnichannel logistiek ecosysteem

Voor Tapestry, het Amerikaanse moederbedrijf van de luxemerken Coach en Kate Spade, vormt langdurige samenwerking de basis van logistieke veerkracht. Al bijna tien jaar lang combineert het partnerschap met Bleckmann operationele uitmuntendheid met strategische flexibiliteit. In deze aflevering van Beyond Threads wordt presentator Erik Janssen Steenberg vergezeld door Peter Schreuder, Senior Director for Fulfilment and Supply Chain bij Tapestry, en Ruud Mars, Business Development bij Bleckmann. Ze bespreken waarom samenwerking, aanpassingsvermogen en gedeelde verantwoordelijkheid essentieel zijn voor veerkracht in de logistiek.

Druk op play op de Beyond Threads-podcast om te horen hoe een tien jaar durende samenwerking tussen Bleckmann en Tapestry logistiek heeft veranderd in een echt platform voor groei.

Een Europese aanwezigheid opbouwen: van distributie tot directe activiteiten

De uitbreiding van Tapestry naar Europa is een duidelijk voorbeeld van hoe strategische logistieke partnerschappen duurzame internationale groei mogelijk maken. Tot 2013 vertrouwde het bedrijf op een distributiemodel om Europese markten te bereiken. Toen het bedrijf besloot om rechtstreeks te gaan werken – door een eigen voorraad en fulfilmentactiviteiten op te zetten – had het een logistieke partner nodig die een multibrand-, omnichannelstrategie op grote schaal kon ondersteunen.

“We zijn overgestapt van een distributiemodel naar het opzetten van onze eigen voorraad- en fulfilmentorganisatie in Europa”, herinnert Peter zich. “Voor die beslissing hadden we een flexibele partner nodig die winkels, groothandel en e-commerce naadloos kon ondersteunen.” Na een competitief RFP-proces koos Tapestry voor Bleckmann als partner. Dat was het begin van een langdurige en productieve relatie, gebaseerd op flexibiliteit, nauwe samenwerking en innovatie.

Omgaan met verstoringen: flexibele reacties op uitdagende tijden

Het afgelopen decennium heeft zelfs de meest gevestigde toeleveringsketens op de proef gesteld, met gebeurtenissen als de Brexit en COVID-19 die de grensoverschrijdende logistieke activiteiten onder aanzienlijke druk hebben gezet. Voor Tapestry hebben verstoringen als deze het belang van een flexibel, goed gecoördineerd logistiek partnerschap nog eens extra onderstreept. “De Brexit heeft alles veranderd”, herinnert Peter zich. “Voor het grensoverschrijdende verkeer in het Verenigd Koninkrijk waren plotseling douaneformaliteiten vereist, waardoor de snelheid waarmee producten op de markt konden worden gebracht, afnam. Sommige externe vervoerders stopten zelfs met hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk.”

Als reactie hierop hebben Bleckmann en Tapestry snel een model met twee magazijnen geïmplementeerd – één voor het Verenigd Koninkrijk en één voor het Europese vasteland – waardoor de douaneformaliteiten werden verminderd en de lokale leveringsprestaties werden verbeterd. Toen COVID-19 later de wereldwijde transportnetwerken trof, hebben de twee bedrijven opnieuw snel gehandeld door zendingen om te leiden en de capaciteit aan te passen om het niveau van de klantenservice te handhaven. Wat een periode van verstoring had kunnen zijn, werd in plaats daarvan het bewijs van de robuustheid en het reactievermogen van het partnerschap.

Credits: Tapestry

Toekomstbestendigheid door technologie, integratie en communicatie

Voor de toekomst zien beide teams data-integratie en communicatie als essentieel voor logistieke veerkracht op de lange termijn. De focus ligt op het continu verbeteren van de integratie van systemen en trackingmogelijkheden, zodat prestatiegegevens worden samengevoegd in één totaaloverzicht. “We werken aan verbeterde integratie en betere trackingmogelijkheden met platforms die worden gekoppeld aan onze totaaloverzichten”, zegt Peter. “Het gaat erom transportgegevens te combineren met onze eigen dashboards om de customer journey te meten en te verbeteren.”

Deze gedeelde focus op zichtbaarheid en integratie weerspiegelt de essentie van het partnerschap zelf: voortdurende verbetering door samenwerking. Door geavanceerde technologie te combineren met open communicatie leggen we de basis voor een toeleveringsketen die niet alleen prioriteit geeft aan operationele efficiëntie, maar zich ook kan aanpassen aan wat er ook maar komen gaat. Nu de mode-industrie met steeds grotere complexiteit te maken heeft, biedt onze ervaring met Tapestry een duidelijke les voor alle mode- en lifestylemerken: veerkracht begint met partnerschap.