Biden dringt aan op actie bij G20-leiders om problemen in de toeleveringsketen weg te werken

New York - De Amerikaanse president Joe Biden sprak afgelopen zondag met de leiders van 's werelds grootste economieën in Rome, op de G20-top. Zij bespraken verschillende manieren om de toeleveringsketens veerkrachtiger te maken, met een grote nadruk op het doorstaan van crises zoals die van de coronapandemie.

"We moeten nu actie ondernemen, samen met onze partners in de particuliere sector om de problemen waarmee we worden geconfronteerd, weg te werken. En vervolgens moeten we voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt", zei Biden over knelpunten in de toeleveringsketen.

"Nu we hebben gezien hoe kwetsbaar deze lijnen van de wereldwijde handel kunnen zijn, kunnen we niet overgaan tot de orde van de dag. Deze pandemie zal niet de laatste wereldwijde gezondheidscrisis zijn waarmee we worden geconfronteerd. We moeten ons ook beter wapenen tegen de klimaatverandering, natuurrampen en zelfs geplande aanslagen", zei hij.

In een schriftelijke samenvatting van het Witte Huis van de gesprekken wordt vermeld dat landen samen willen werken aan de veerkrachtigheid van de toeleveringsketens. Ze waren het ermee eens dat er gewerkt moet worden aan meer transparantie en informatie-uitwisseling tussen landen en dat er behoefte is aan betrouwbare leveranciers van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.

"Openheid en communicatie kunnen een snelle reactie bevorderen op verstoringen van de toeleveringsketens - zoals die waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd - en kunnen andere spelers binnen een toeleveringsketen in staat stellen maatregelen te nemen," aldus de samenvatting van het Witte Huis.

