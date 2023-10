Bij mode draait alles om aandacht - hoe zorg je ervoor dat je klanten je zien?

Veel kledingwinkels en -merken staan voor dezelfde uitdagingen: Hoe pak je de aandacht van de consument voor jouw boodschap? Het wordt, mede door strengere wetgeving op het gebied van cookies en privacy, steeds lastiger om klanten te bereiken en te inspireren. En dat terwijl de meeste mensen wél open staan voor een (reclame)boodschap uit de fashionbranche. Als je ze maar op de juiste manier benadert.

Met post pak je de aandacht

De wereld om ons heen staat bol van de reclameboodschappen van allerlei merken en afzenders. Wist je dat een gemiddelde Nederlander 6.000 – 10.000 commerciële boodschappen per dag ziet? Toch is er een manier om op- te vallen en te zorgen dat jouw boodschap genoeg aandacht krijgt: fysieke post oftewel direct mail.

Extra hoge waardering in de fashionbranche

Uit recent onderzoek (DM benchmark van oktober 2023, uitgevoerd door MetrixLab op basis van 450 cases) blijkt dat de waardering voor direct mail het hoogst is wanneer deze afkomstig is van mode- en retailbedrijven. Dit leidt tot een hoge respons van gemiddeld 31% ten opzichte van een gemiddelde van 18%. Wij onderzochten welke rol post kan spelen in (de oriëntatie op) het kopen van kleding. We vroegen ruim 400 mensen naar hun mening over het ontvangen van direct mail afkomstig van een kledingmerk.

Gemiddeld 2,2 minuten leestijd

Post is tastbaar en vraagt de aandacht. Je maakt het open, je draait het om, je leest het. De gemiddelde leestijd van een direct mail is zelfs 2,2 minuten! Bovendien wordt papieren media vaak bewaard en nog een keer bekeken. 44% van de ontvangers bewaart post om later inspiratie op te doen of de kortingen te gebruiken. En 17% van de ontvangers onderneemt actie naar aanleiding van een direct mail. Een direct mail komt dus letterlijk én figuurlijk binnen.

Een nieuw merk promoten?

Bijna tweederde (64%) van de respondenten staat open voor post van een eerder gekocht kledingmerk. Maar ook als er nog geen relatie is, staat meer dan de helft open voor post. Zo breng je met post een favoriet of juist nog onbekend kledingmerk beter onder de aandacht. 42% van de respondenten vindt post dan ook zeer geschikt om een nieuw kledingmerk te promoten. En een derde wil zelfs meer weten.

Eerder willen winkelen

Het ontvangen van post of een persoonlijke aanbieding zorgt ervoor dat mensen willen gaan winkelen. Zo geeft 39% aan ‘zin’ te krijgen om te gaan winkelen. En 44% gaat al eerder kijken wat het aanbod is. Ook geeft ruimt een derde aan om daarbij een nieuw of onbekende merk te overwegen.

Welke boodschap scoort het best?

Het is goed om rekening te houden met de voorkeuren van je doelgroep. Als ze het merk al kennen, loont het zeker om korting te geven of om mensen te inspireren met de nieuwe collectie. Denk bijvoorbeeld aan een speciale kortingscoupon voor vaste klanten of een brochure voor de wintercollectie. Let wel op dat jongeren liever minder papier ontvangen, terwijl de oudere doelgroep juist wel graag de nieuwe dikkere catalogus fysiek ontvangt. Jongeren zou je dus kunnen triggeren met een ansichtkaart met een korting en een QR-code.

Ook meer aandacht voor jouw merk?