Bij Uniqlo's moederbedrijf Fast Retailing groeit de omzet maar blijft de winst achter

Fast Retailing Co., Ltd., het moederbedrijf van Uniqlo, behaalde in het eerste kwartaal van boekjaar 2023, dat de drie maanden tot aan 30 november 2022 betrekt, een omzet van 716 miljard Japanse yen (omgerekend vijf miljard euro). De omzet groeide daarmee met 14,2 procent. Vorig jaar groeide de omzet in hetzelfde kwartaal nog maar met slechts 1,2 procent.

De operationele winst daalde echter met twee procent ten opzichte van vorig jaar, tot 117 miljard Japanse yen (830 miljoen euro). Dat resultaat was volgens het rapport vooral te wijten aan een grote winstdaling bij Chinese Uniqlo-tak, veroorzaakt door COVID-19 lockdowns. Ook Uniqlo Japan rapporteerde een hogere omzet maar een lagere winst in het eerste kwartaal van het boekjaar 2023, met een omzet van 240,9 miljard Japanse yen (1,7 miljard euro), een toename van 6,4 procent, en een bedrijfswinst van 39,4 miljard Japanse yen (279 miljoen euro), een afname van 5,6 procent.

De activiteiten op de internationale markten buiten China en Japan presteerden echter “sterk” en meldden “aanzienlijke stijgingen van zowel omzet als winst", aldus het rapport. Desondanks rapporteerde Uniqlo ook internationaal een stijging van de omzet maar een daling van de winst, met een omzet die met 19,4 procent steeg tot 357,8 miljard Japanse yen (2,5 miljard euro), en een bedrijfswinst die met 4,4 procent daalde tot 57,2 miljard Japanse yen (406 miljoen euro). Dit was onder andere toe te wijden aan de tijdelijke stopzetting van de activiteiten in Rusland, waardoor over het eerste kwartaal verlies werd geleden. Zuid-Azië,

Zuidoost-Azië & Oceanië, Noord-Amerika en Europa (zonder Rusland) hebben echter allemaal “recordresultaten” behaald in het eerste kwartaal. De stijging van de inkomsten en de winst zou hier de verwachtingen overtroffen hebben, zo staat in het rapport vermeldt.

Voor de rest van het financiële jaar, dat zal eindigen op 31 augustus 2023, gaat Fast Retailing uit van een omzetgroei van 15,2 procent. De operationele winst zal naar huidige verwachting met 17,7 procent groeien.

Fast Retailing kondigde gisteren nog aan de salarissen flink omhoog te schroeven, met verhogingen die oplopen tot wel 40 procent. De aankondiging van Fast Retailing komt in een tijd waar de strijd om personeel in de retail al meerdere maanden speelt en inflatie en hogere prijzen consumenten parten spelen in hun dagelijkse leven.