Moederbedrijf Uniqlo schroeft lonen op, tot 40 procent hoger

Fast Retailing, het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, schroeft de salarissen flink omhoog, zo blijkt uit een persbericht. Procentueel lopen de verhogingen op tot 40 procent.

De salarisstijgingen gaan in per maart van dit jaar. Het bedrijf laat weten dat de investeringen in personeel in lijn liggen met de wereldwijde standaard. Fast Retailing geeft aan dat de herziening van de vergoeding het bedrijf ‘in staat stelt beter medewerkers te compenseren voor hun groei, ambitie en vermogen om bij te dragen aan het bedrijf’. De stijging geldt voor medewerkers op hoofdkantoren, maar ook in de winkels.

Fast Retailing geeft voornamelijk voorbeelden die slaan op de medewerkers in Japan. Zo zal het salaris van een nieuwe medewerker met een universiteitsdiploma stijgen met 18 procent. Iemand die een nieuwe rol van winkelmanager aanneemt in zijn of haar eerste of tweede jaar ziet het salaris stijgen met 36 procent. Andere medewerkers kunnen hun salaris met 40 procent zien stijgen.

De stijging zit echter wel verbonden aan criteria die gelden wereldwijd. Zo tellen factoren als uitvoering en resultaten, ambitie en groei, en bijdrage aan het bedrijf meegeteld. Dit wordt beoordeeld door middel van de manager van de medewerker en door iemand van het hogere management en de HR-afdeling.

“Fast Retailing zal werkstijlen en de gehele organisatie herzien, zodat elke medewerker zo goed mogelijk kan werken om resultaat te behalen,” aldus het statement. Het bedrijf geeft aan dat de herziening van de organisatie moet leiden tot een bedrijf waarbij iedereen een probleem kan aankaarten ongeacht welke afdeling ze zich bevinden.

De aankondiging van Fast Retailing komt in een tijd waar de strijd om personeel in de retail al meerdere maanden speelt en inflatie en hogere prijzen consumenten parten spelen in hun dagelijkse leven.