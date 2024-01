Bijna 100 merken ondertekenen nieuwe International Acccord

Het International Accord, een internationale overeenkomst over gezondheid en veiligheid in de textiel- en kledingindustrie, vierde eind vorig jaar zijn tiende verjaardag. Wat in 2013 begon als het Bangladesh-akkoord werd vijf jaar later het Transitieakkoord 2018 en werd ondertekend door meer dan 190 merken en detailhandelaren en wereldwijde vakbonden.

Dit werd in 2021 gevolgd door het International Accord, dat in het eerste jaar door meer dan 180 bedrijven werd ondertekend. Op 1 november 2023 werd het akkoord verlengd, maar op 3 januari 2024 hadden slechts ongeveer 100 merken en detailhandelaren het nieuwe International Accord ondertekend, 87 het Bangladesh Akkoord en 92 het Pakistan Akkoord.

Omdat het verlengingsproces moeizaam verloopt, omdat merken en retailers zich elke keer opnieuw moeten committeren, zal de interne overeenkomst dit keer drie jaar lopen met automatische verlenging voor nog eens drie jaar, waardoor het met een totaal van zes jaar de langste looptijd tot nu toe is.

"Als lid van de stuurgroep van het International Accord zijn we trots op het werk dat we samen met onze belangrijkste partners bij IndustriAll Global Union en UNI Global Union hebben verricht om dit nieuwe akkoord te ontwikkelen. We moedigen alle kleding- en textielbedrijven aan om dit akkoord te ondertekenen en zich aan te sluiten bij ons collectieve doel van een veilige en duurzame textiel- en kledingindustrie," aldus Felicity Tapsell, hoofd verantwoord inkopen bij Bestseller, in een persbericht.

Industriereuzen steunen International Accord, luxemerken afwezig

Terwijl industriereuzen als Adidas, Asos, Bestseller, Boohoo, C&A, Carrefour, El Corte Ingles, Fast Retailing, H&M, Hugo Boss, Inditex, Marks & Spencer, Primark, PVH, Otto Group en Puma zich hebben verbonden aan het nieuwe akkoord, zijn anderen afwezig, waaronder luxegroep LVMH en de meeste luxemerken.

Nike, Kering, Li Ning, Shein, VF en Zalando behoren ook niet tot de ondertekenaars en terwijl de Amerikaanse retailgigant Walmart afwezig is, worden concurrenten Kmart en Target alleen vertegenwoordigd door hun Australische divisies.

Als onderdeel van de overeenkomst van het akkoord zijn de afgelopen tien jaar 56.000 fabrieksinspecties uitgevoerd en 140.000 gezondheids- en veiligheidsproblemen opgelost in 2400 fabrieken.

Meer dan twee miljoen arbeiders zijn getraind op het gebied van gezondheid en veiligheid en alle arbeiders in fabrieken die onder het akkoord vallen, hebben toegang tot een hotline waar ze anoniem hun zorgen op deze gebieden kunnen uiten.

Een onderwerp dat echter nog niet aan bod is gekomen, zijn de lonen - een veelbesproken onderwerp waarbij in alle kledingproducerende landen eisen worden gesteld voor een leefbaar loon. In Bangladesh zijn de afgelopen maanden duizenden kledingarbeiders ontslagen vanwege protesten tegen het nieuwe minimumloon, waardoor Bangladesh nog steeds onderaan staat in de internationale vergelijking.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.