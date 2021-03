Binnen één week een webshop bij Van Hilten in Ouddorp

Casual dameskleding, shawls, sieraden, tassen, schoenen, riemen en home-accessoires van merken als Yaya, Esprit, EDC, Revelz, Cup of Joe, Joss, Yaya-Home, Eva, Maze, Van Hilten, Micmacbags, Het Zeepatelier en Green Tree zijn allemaal te vinden bij Van Hilten in het pittoreske dorpje Ouddorp.

Ouddorp staat bekend om zijn gemoedelijkheid en de grote getalen toeristen. Steven van Hilten is de tweede generatie Van Hilten in de mode. Zo’n vijftien jaar geleden heeft Steven de winkel, die in 1982 is opgestart door zijn ouders, overgenomen en Van Hilten gemaakt tot wat het nu is. Vandaag de dag gaat de bedrijfsvoering even wat anders. Sinds december verkopen ze hun volledige assortiment online via de webshop www.vanhiltenouddorp.nl .

Automatisering webshop

Van Hilten heeft geen jarenlange ervaring met automatisering. Sterker nog, de winkel is pas in 2020 geautomatiseerd. In dit jaar zijn flinke stappen gezet, want in december is ook een geheel nieuwe webshop gelanceerd.

Steven van Hilten licht toe: “Ik heb van Vendit een voorstel gekregen om in één week tijd, een aan het Vendit Systeem gekoppelde webshop te lanceren. Dat was voor mij echt een uitkomst! Ik had voorheen geen tijd beschikbaar om zelfs maar aan een webshop te denken. De huidige situatie heeft dit veranderd en het had niet beter kunnen uitpakken! Ik ben geforceerd tot actie en nu rolt alles in één keer goed. Gelukkig leveren mijn leveranciers goede afbeeldingen en teksten aan waardoor ik in minder dan drie weken mijn gehele assortiment online had staan! In deze tijden kan je haast niet anders en ik ben er erg blij mee! Ik ben me ook gaan focussen op de metatags. Er staan standaard al flink wat tags ingevuld via het Vendit Systeem, maar ik heb veel aanvullende tags weten te plaatsen. We krijgen inmiddels bestellingen uit heel Nederland. Ook ben ik druk bezig geweest met adverteren op Facebook en Instagram om mijn site meer aandacht te geven. Dat levert op! Ik kan nu mijn vaste lasten dragen door de verkopen uit de webshop.”

Koppeling YAYA

Van Hilten vervolgt: “Ik werk nauw samen met zes leveranciers, waaronder YAYA. Sterker nog, ik heb een samenwerking met YAYA waarbij zij dagelijks meekijken in de verkoopcijfers en automatisch producten aanvullen en de slowmovers terughalen. Je geeft op deze manier een stukje regie uit handen, maar als kleine zelfstandige geeft mij dit ook meer rust. En het werkt! De doorverkoop is via deze manier met meer dan 10% gestegen. Ik heb een erg prettige samenwerking met mijn accountmanager van YAYA. Ze kent de winkel en het winkelende publiek, dus kan ze mij goed adviseren.

Voorraad

Van Hilten: “Tevreden klanten komen terug”. Wij hebben veel vaste klanten uit de buurt en daarnaast ook veel toeristen uit binnen- en buitenland die vaak terugkomen naar Ouddorp. Er is hier een paar jaar geleden een nieuw park geopend van Landal GreenParcs. Bungalowparken zorgen het hele jaar door voor klanten in de winkels en restaurants. Ik kijk er erg naar uit om de winkel weer te openen zodra het weer kan! Het Vendit Systeem zorgt niet alleen voor een overzichtelijke uitdraai van al mijn klanten. Wat ook erg prettig loopt, zijn de inzichten in mijn voorraden. Met een simpele uitdraai weet ik precies welke bestellingen ik wil plaatsen bij mijn leveranciers. Ik houd mijn voorraad scherp bij en ik kan op zaterdagmiddag bijbestellen zodat ik op dinsdag de stapels weer aan kan vullen. Op deze manier heb ik veel minder nee-verkopen!