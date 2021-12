Bird kijkt terug en vooruit

Bird staat voor bescherming, maar wat zijn we met zijn allen blootgesteld aan alles waar je als ondernemer niet op kunt voorbereiden.

Bird is van start gegaan in januari 2020. Een slechtere periode hadden we niet kunnen uitkiezen.

Het begin van Bird was ook het begin van de crisis. Voor ons een periode om het merk Bird uit te werken en de wereld kennis te laten maken met het nieuwe product, beschermhoes voor je handtas. We hebben in dat jaar goede keuzes gemaakt, maar ook slechte keuzes. Je bent als onderneming zoekende. Daarin zijn wij niet anders als andere starters.

Bird zou Bird niet zijn om haar schouders eronder te zetten en vooruit te denken. Dat is waar ons merk voor staat, geen berg te hoog, geen oceaan te diep. Het was een zware periode waar we doorheen zijn gegaan, dat zullen vele ondernemers herkennen. En we zijn er nog niet..

In 2021 hebben we veranderingen doorgevoerd, zoals een nieuwe, beter werkbare website en een andere benadering via de socials.

Afscheid genomen van partijen en nieuwe partijen aangetrokken. En het gaat goed! We krijgen wereldwijd meer aandacht, verkopen stijgen en consumenten zijn zich meer bewust van het bestaan van Bird Covers. Die bewustwording is belangrijk, Bird Covers is een relatief nieuw product. Er is een mogelijkheid om je handtas op een fashionable wijze te beschermen. Dat was nog niet eerder op de markt gebracht. Zoals wij zeggen; Bird got you covered!

Beeld: Bird

Het jaar 2022 gaan wij verder met het uitbreiden van ons merk. Een limited edition van Bird uitbrengen bijvoorbeeld. Onze klanten blijven top prioriteit, we gaan meer doen aan samenwerkingen met tassenmerken, white label . Birds op maat voor specifieke tassen. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

Consumenten investeren meer in tassen en deze wil je graag doorgeven aan de volgende generatie. Duurzaamheid is belangrijk. Zorg en onderhoud is dan van cruciaal belang. Leer, suede of andere natuurlijke materialen zijn niet gemaakt om bestand te zijn tegen allerlei weersinvloeden. Je zal er goed voor moeten zorgen. Tas opbergen in een stofzak, staand/liggend, niet hangend bijvoorbeeld en uiteraard bij slecht weer, gebruik een Bird Cover. Zo blijft je tas in perfecte staat en heb je er jaren plezier van.

Bird Covers is een product wat iedereen nodig heeft voor zijn of haar tas. If you love it, protect it. En dat geldt voor alles in onze mooie wereld.

Bird wenst iedereen heel fijne feestdagen en een positieve blik naar 2022!