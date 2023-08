Birkenstock betreedt naar verluidt in september beurs in Verenigde Staten

Het Duitse schoenenmerk Birkenstock gaat naar verluidt in september al naar de beurs, dat meldt Bloomberg. Eerder gingen al geruchten rond dat Birkenstock nadacht over een mogelijke beursgang in de herfst.

L Catterton, de belangrijkste eigenaar van het Duitse schoenenmerk, zou dus een beursgang in de Verenigde Staten aan het voorbereiden zijn. Volgens professionals is Birkenstock op dit moment meer dan 8 miljard dollar (7 miljard euro) waard en zou een beursgang de waarde van het Duitse schoenenmerk kunnen verhogen naar 10 miljard dollar (9 miljard euro), aldus Bloomberg.

De gesprekken over het betreden van de beurs zijn volgens Bloomberg nog in volle gang. Vertegenwoordigers van Birkenstock en L Catterton weigerden commentaar te geven.