Birkenstock-eigenaar L Catterton overweegt een beursgang

L Catterton, door een meerderheidsbelang eigenaar van Birkenstock, onderzoek een beursgang, zo meldt WWD op basis van anonieme bronnen. Naar verluidt richt het bedrijf zich op een waardering tussen de 3 en 4 miljard dollar.

L Catterton is een bekende in de modewereld door de diverse investeringen in modebedrijven. Het is bijvoorbeeld niet alleen de eigenaar van Birkenstock vanwege een meerderheidsbelang, het heeft ook investeringen in merken zoals Ganni, Etro, Pepe Jeans, Ba&sh, Seafolly en Everlane.

Wanneer L Catterton mogelijk naar de beurs zou gaan, daar worden door de anonieme bronnen geen uitspraken over gedaan.