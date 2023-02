Birkenstock neemt eigen distributie in handen, plant opening Amsterdamse showroom

Het Duitse sandalenmerk Birkenstock neemt vanaf 1 juli zijn distributie voor de Nederlandse markt in eigen handen, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het sandalenmerk neemt hiermee afscheid van distributiepartner Relaxor. Birkenstock heeft daarnaast plannen om een showroom in Amsterdam te openen.

Het is onderdeel van een strategie die de aanwezigheid van het merk op de markt en de kwaliteit van de distributie moet versterken, zo is te lezen. “De enorme groei, die wordt ondersteund door een miljoeneninvestering in de uitbreiding van onze productiecapaciteit in Duitsland, en het veranderde consumenten- en distributielandschap maken het voor ons als merk essentieel om dichter bij onze consumenten in de focusmarkten te staan”, aldus Fabio Ortega, Vice President Wholesale Europe bij Birkenstock, in het persbericht.

De belangrijkste focus ligt volgens Ortega bij het opzetten van een direct-to-consumer-business en een hoogwaardige wholesale-distributie in Nederland. “We willen ons aanbod afstemmen op de snel veranderende eisen en wensen van de lokale markt. De directe distributie biedt ons de uitgelezen kans om de diepte in te gaan met onze klantrelaties”, aldus Ortega.