Birkenstock sluit eerste kwartaal af met omzetplus van 22 procent

Schoenenbedrijf Birkenstock Holding Plc heeft het eerste kwartaal van het boekjaar afgesloten met een flinke omzetplus. Het gaat om een stijging van 22 procent, zo blijkt uit de gerapporteerde cijfers. Bij gelijke wisselkoersen is de toename zelfs 26 procent.

Dankzij de stijging komt de omzet neer op 303 miljoen euro. Het schoenenbedrijf behaalt groei in alle regio's waarin het actief is. De grootste toename is te zien in Azië, namelijk 51 procent, gevolgd door Europa en Amerika.

Het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) steeg met zo’n 12 procent. Hierdoor komt het kerncijfer neer op 81 miljoen euro. Onderaan de streep is er echter wel een verlies geschreven, namelijk 7 miljoen euro. Birkenstock geeft aan dat het met succes het effect van inflatie heeft kunnen afketsen door de verkoopprijs te verhogen en de mix van verkoopkanalen en producten te verbeteren, maar het uitbreiden van de capaciteit bracht de nodige kosten met zich mee die op de winst drukten.