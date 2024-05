Birkenstock verhoogt omzetverwachting na positieve resultaten Q2

Birkenstock Holding Plc heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar de omzet zien stijgen met 23 procent bij gelijke wisselkoersen. Het gaat over het algemeen goed met Birkenstock, want de groei was te zien in alle regio’s, verkoopkanalen en categorieën. Wegens de positieve resultaten verhoogt het bedrijf de omzetverwachting voor het gehele boekjaar.

Eerder verwachtte het bedrijf nog een stijging tussen de 17 en 18 procent, een mooi cijfer in een modemarkt waar veel merken met dalingen te maken hebben. Nu in het tweede kwartaal echter beter dan verwachte resultaten zijn behaald, stelt Birkenstock de verwachting naar boven bij. Nu verwacht het bedrijf een stijging van minstens 20 procent bij gelijke wisselkoersen.

Het tweede kwartaal was uiteindelijk goed voor een omzet van 481 miljoen euro. Bij de flinke omzetgroei zit een nog hogere winstgroei. De nettowinst steeg namelijk met 45 procent naar 72 miljoen euro.