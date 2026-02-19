Bleckmann zet in op herstelwaarde als vliegwiel voor circulaire mode

Tijdens de recente GS1 - WAIR 24h Circular Fashion Journey presenteerde Hans Robben, program manager van The Renewal Workshop bij Bleckmann, een pragmatische visie op circulariteit. De logistiek dienstverlener, die inmiddels 160 jaar bestaat, transformeert van een lineaire 'box-mover' naar een cruciale partner in de circulaire keten. Robben benadrukte dat circulariteit geen nevenactiviteit meer is, maar een substantieel onderdeel van de toekomstige bedrijfsvoering.

Wetgeving als complexe katalysator

De mode-industrie wordt geconfronteerd met een vloedgolf aan EU-wetgeving, waaronder eisen voor eco-design, het verbod op de vernietiging van onverkochte goederen en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR). Volgens Robben ervaart de sector momenteel een zekere traagheid door de complexiteit hiervan. Omdat 27 lidstaten de regels in een verschillend tempo implementeren, is het voor merken een uitdaging om dit landschap te navigeren. Het digitale productpaspoort (DPP) wordt hierbij een essentieel instrument voor compliance en transparantie.

De 360-graden reis van de consument

De moderne consument verwacht een hybride winkelervaring. Robben stelt dat klanten in de toekomst nieuwe items, tweedehands fashion en huurkleding in één mandje willen combineren. Een innovatieve ontwikkeling is de 'trade-in' flow bij het afrekenen: consumenten kunnen direct een oud item inleveren om de waarde van hun nieuwe aankoop te verlagen. Merken moeten deze verschillende stromen onder één dak brengen om de klantervaring naadloos te houden.

Rendabele start met beschadigde retouren

Voor merken die drempels ervaren bij circulariteit, adviseert Robben te beginnen bij beschadigde retouren, door Bleckmann de 'Rescue' service genoemd. Gemiddeld komt 30 procent van de zendingen terug als retour, waarvan tot 10 procent beschadigd is.

“We hebben nog nooit een businesscase gezien waarbij dit een negatief resultaat opleverde,” aldus Robben. Ongeveer 50 procent van deze items kan worden hersteld naar A-kwaliteit en tegen de volledige retailwaarde worden verkocht, wat direct kapitaal vrijmaakt voor verdere circulaire initiatieven.

Operationele excellentie en data logging

Het proces om kleding een tweede leven te geven is arbeidsintensief. In het centrum in Almelo ondergaan items kwaliteitscontroles, reparaties, reiniging en een ozonbehandeling (sanitization) om bacteriën te verwijderen. Omdat veel producten nog geen DPP hebben, is handmatige data logging noodzakelijk voor wederverkoop (resale). Robben benadrukt dat unieke identificatie op item-niveau, in plaats van op SKU-niveau, de operationele kosten in de circulaire fase drastisch kan verlagen.

Het digitale productpaspoort als kostenbespaarder

Robben ziet het DPP niet enkel als een verplichting, maar als een 'enabler'. Het paspoort kan reparatie-instructies en een materiaallijst (bill of material) bevatten, waardoor herstellers precies weten welke rits of knoop benodigd is. Bovendien fungeert het als verhalenverteller die de volledige historie van een kledingstuk vastlegt, inclusief eerdere reparaties.

Conclusie

De verschuiving naar een circulair model is onvermijdelijk; binnen drie jaar zal naar verwachting 20 tot 30 procent van de garderobes uit pre-loved items bestaan. Door klein te beginnen met het herstellen van beschadigde voorraad, kunnen modemerken direct economische waarde realiseren terwijl zij voldoen aan naderende wetgeving. De integratie van logistiek, data en reparatie onder één dak is hierbij de sleutel tot succes.