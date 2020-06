‘Blokker eigenaar nog steeds geïnteresseerd in overname Hema’

Hoewel Hema op dit moment in de handen is van de schuldeisers, is de Mirage Retail Group (eigenaar van Blokker) nog steeds geïnteresseerd in een overname. Dit meldt de CEO van de groep, Michiel Witteveen, tegen Nu.nl.

Blokker liet eerder al weten interesse te hebben in Hema. Het nieuws werd zelfs naar buiten gebracht dat de groep een bod had gedaan op Hema, maar deze berichten werden ontkracht door Hema CEO Tjeerd Jegen op 15 juni tijdens een online persconferentie. “We zijn daar [een overname, red.] nog steeds in geïnteresseerd, zijn daar nog mee bezig en hebben er voldoende middelen voor,” aldus Witteveen tegen Nu.nl. “Daar is een bepaalde procedure voor en wij houden ons aan de regels.”

De obligatiehouders en daarmee de schuldeisers werden op 15 juni de economische eigenaren van Hema. Door een overeenkomst met Hema zullen ze later dit jaar ook de juridische eigenaar worden. Dit betekent dat ondernemer Marcel Boekhoorn niet langer met zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments de eigenaar is van de keten. De verwachting is dat de schuldeisers snel de keten weer willen verkopen. Jegen lichtte op 15 juni al toe dat de obligatiehouders geen ‘natuurlijke eigenaren’ zijn van Hema. “We verwachten niet dat ze tot de lengte van dagen eigenaren blijven,” aldus de CEO destijds.