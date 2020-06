Hema CEO: “Voor het eerst in 13 jaar nu een schuldstructuur die past bij Hema”

“Het is algemeen bekend: Hema heeft een veel te hoge schuld,” aldus CEO van Hema, Tjeerd Jegen in een webcast op maandagochtend. De CEO ging dieper in op de aangekondigde overeenkomst met de obligatiehouders en daardoor het afscheid van Marcel Boekhoorns Ramphastos Investments.

De CEO klinkt op maandagochtend erg opgewekt in de webcast. Hij is verheugd eindelijk verder in te kunnen gaan op de gesprekken die al langer lopen met de obligatiehouders van Hema. Ook gaat hij verder in op geruchten die al langer in de media circuleren zoals bijvoorbeeld overnames en staatssteun.

“Er was een plan om de schuld verder te verlagen maar toen kwam corona,” zo vertelt Jegen. Het bedrijf heeft dan ook al sinds april contact met de grootste groep obligatiehouders die nu economisch eigenaren zijn van Hema, zo licht de topman toe. Marcel Boekhoorns investeringmaatschappij Ramphastos Investments is op dit moment nog juridisch eigenaar van de keten. Wanneer de overeenkomst helemaal is geïmplementeerd en afgerond, naar verwachting over een paar maanden, zullen de obligatiehouders ook juridisch eigenaar zijn van Hema. “De waarde van Hema is lager dan de waarde van de schuld. Daardoor zijn de schuldeisers economisch gezien eigenaren. Hema staat onder water.”

Geen staatssteun voor Hema en ook geen overname door Blokker

De overeenkomst die is bereikt is een dept-for-equity ruil. De obligatiehouders strepen een groot deel van de schuld weg waardoor zijn eigenaar worden van Hema. “Het is een vrij genereuze reductie. We hadden niet verwacht dat dit zo groot zou zijn,” zo vertelt Jegen op maandagochtend. De obligatiehouders strepen namelijk 450 miljoen euro weg. “We hebben nu voor het eerst in dertien jaar een schuldstructuur die passend is bij de grote van een bedrijf zoals Hema.”

Obligatiehouders zijn geen ‘natuurlijke eigenaren’ van Hema, zo licht Jegen toe. “We verwachten niet dat ze tot lengte van dagen eigenaren blijven.” Hema gaat dan ook in gesprek met de groep over hoe lang ze eigenaar willen zijn. Vervolgens zal een andere eigenaar worden gezocht. De CEO gaat daarbij ook in op de mediaberichten dat de eigenaar van Blokker een bod had gedaan op Hema. Dit blijkt niet van toepassing te zijn. Hij zal ook niet verder speculeren over mogelijke overnamepartijen. Ook meldt Jegen dat Hema geen gebruik zal maken van staatssteun zoals eerder werd gemeld door het Financieele Dagblad op basis van bronnen.

Hema maakte vandaag ook de financiële cijfers voor het vierde kwartaal bekend en gaf een update over het eerste kwartaal. FashionUnited behandelt deze in een separaat artikel. Houd de website in de gaten.

Altijd al up-to-date zijn over de laatste ontwikkelingen in de modeindustrie? Meldt u aan voor de FashionUnited nieuwsbrief! Voeg u toe aan een netwerk van ondernemers, CEO's, ontwerpers, inkopers en andere modeprofessionals die de FashionUnited nieuwsbrief al ontvangen.

Beeld: Tjeerd Jegen via Hema