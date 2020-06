Hema ziet omzet dalen met 11 procent in Q4 2019, verwacht rode jaarcijfers 2019 en 2020

Hema heeft de voorlopige kwartaalcijfers van het vierde boekjaar van 2019 bekendgemaakt, evenals de verwachte jaarcijfers. In het persbericht doet het bedrijf ook al enkele uitspraken over de cijfers van boekjaar 2020. Het rapport, met daarin overwegend rode cijfers, verschijnt tegen de achtergrond van turbulente ontwikkelingen bij Hema. Vanochtend werd bekend dat het bedrijf in handen komt van schuldeisers .

In het vierde kwartaal van boekjaar 2019 tonen de voorlopige kwartaalcijfers een netto-omzet van 348 miljoen euro, een afname van 11 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. De vergelijkbare omzet daalde met 4,1 procent. De EBITDA bedroeg in Q4 2019 naar verwachting 34 miljoen euro. In een webcast over de toekomst van Hema vanochtend noemde Hema-topman Tjeerd Jegen de stakingen in het openbaar vervoer afgelopen herfst in Frankrijk, waar de keten 75 eigen filialen heeft, als een van de oorzaken van de zakkende cijfers.

Over het hele fiscaal jaar zakte de omzet naar 1.2 miljard euro, een daling van 0,8 procent ten opzichte van 2018. De EBITDA in FY 2019 was 105 miljoen euro, een daling van 6,3 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Hema wijst erop dat het bedrijf de afgelopen jaren vaker rode cijfers zag; de EBITDA-marge zakte naar alle waarschijnlijkheid van 10 procent in FY 2017 naar 8,3 procent in FY 2019. “De afgelopen jaren hebben grote straten een afname in passanten gezien die de performance van Hema negatief heeft beïnvloed,” zo staat in het persbericht. Ook de hoge rentekosten van Hema’s aanzienlijke schuld heeft de groei van Hema gedrukt, zo meldt het bedrijf.

De definitieve cijfers van FY 2019 worden in oktober vrijgegeven, zo laat het bedrijf weten.

Hema verwacht rode cijfers voor boekjaar 2020

In het persbericht wordt ook een prognose gegeven van de cijfers van boekjaar 2020. Het bedrijf verwacht een afname in verkopen van 12,6 procent ten opzichte van 2019, naar 1.1 miljard euro, en een EBITDA van 46 miljoen euro, een daling van 56,7 procent ten opzichte van 2019.

Hema heeft in de eerste maanden van het jaar flink te lijden gehad onder de coronacrisis. Bijna alle winkels in Nederland, die samen zeventig procent van alle winkels vertegenwoordigen, bleven open. Wel moesten de restaurants in de Hema-winkels dicht, en werd het aantal passanten minder. De omzet in Nederland daalde derhalve met 26 procent in maart en april vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. Eind mei toonden de omzetcijfers weer een stijging. De omzet is inmiddels weer bijna op het oude niveau, zo verklaarde Jegen vanochtend in de webcast.

Alle tweehonderd winkels van Hema buiten Nederland werden medio maart gesloten, wat zorgde voor een omzetdaling van tachtig procent in maart en april. De significante stijging in e-commerce, van ruim honderd procent, kon die negatieve cijfers niet compenseren.

