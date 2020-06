Kogel door de kerk: Hema in handen van schuldeisers

Het was een spannend weekend voor Hema. Op zondag kwam er steeds meer informatie naar buiten rondom de oer Hollandse warenhuisketen. Vandaag, op 15 juni, moest het moederbedrijf boven Hema namelijk een lening van 50 miljoen euro aflossen. “Het aflopen van de looptijd de zogenoemde PIK-lening, die zich op holdingniveau bevindt, heeft geen effect op de bedrijfsvoering van Hema, maar heeft de noodzaak voor deze herstructurering wel versneld,” aldus het persbericht. Zou de aflossing van de lening namelijk niet gebeuren dan zouden de schuldeisers technisch gezien een faillissement aan kunnen vragen voor het moederbedrijf van Hema. Op maandagochtend blijkt dat Hema een overeenkomst heeft bereikt met de schuldeisers en dat deze uiteindelijk alle aandelen van Hema B.V. in handen krijgen.

Wanneer de overeenkomst met succes geïmplementeerd en afgerond kan worden daalt de totale obligatieschuld van Hema van 750 miljoen naar 300 miljoen euro, zo blijkt uit het persbericht. De obligatiehouders krijgen hierdoor alle aandelen in handen. “Hierdoor krijgt Hema weer een gezonde financiële structuur, een sterke liquiditeitspositie en voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van het bedrijf,” aldus het persbericht.

Boekhoorn uit beeld: Obligatiehouders worden nieuwe eigenaren Hema

De overeenkomst is gesloten met een groep van de obligatiehouders. De groep die zich heeft verenigd heeft 63 procent van de Senior Secured Notes in handen. Dit is Hema’s grootste obligatielening van 600 miljoen euro. Ze hebben daarnaast ook meer dan 50 procent van de Senior Unsecured Notes in handen, wat een obligatielening is van 150 miljoen euro. “Hema en haar kapitaalverschaffers hebben afgesproken om de schulden op een gecontroleerde wijze af te bouwen en zo de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. De kapitaalverschaffers staan volledig achter de strategie en toekomstplannen van Hema,” zo is te lezen in het bericht.

Door de afbouw van de totale schuld van Hema zullen ook de jaarlijkse contante rentelasten afnemen van ongeveer 50 miljoen euro naar 30 miljoen euro. De kaspositie wordt verder versterkt met een nieuwe obligatielening van 42 miljoen euro. “Hierdoor beschikt Hema over voldoende liquide middelen om verder te investeren in het bedrijf en om groei en winstgevendheid te stimuleren.”

Hema in handen van schuldeisers: dit weten we nu

Hema kwam in oktober 2018 in handen van Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van ondernemer Marcel Boekhoorn. Boekhoorn beloofde de schuld van het bedrijf flink te gaan verminderen en wilde van Hema een wereldwijde speler maken. “Hema is dankbaar voor de rol die Ramphastos heeft gespeeld sinds ze in 2019 als eigenaar van Hema is aangetreden. Hierdoor hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze strategische plannen om de kern van ons bedrijf te versterken en konden we onze ambitie nastreven om een wereldwijd en duurzaam merk te worden,” aldus het persbericht.

“De overeenkomst van vandaag vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde HEMA en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van HEMA op lange termijn veilig te stellen,” aldus Hema CEO Tjeerd Jegen in het bericht. “Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee HEMA sinds 2014 kampte. De bestaande schuldenlast van HEMA beperkte ons vermogen om onze strategische plannen uit te voeren en het werd duidelijk dat dit onze groei in de toekomst zou blijven beperken. Hoewel onze onderneming de afgelopen maanden veerkrachtig is geweest, heeft de COVID-19-pandemie de noodzaak om een oplossing te vinden voor onze schuldenpositie versneld. Met de aangekondigde overeenkomst kunnen we ons volledig richten op onze toekomst, met een solide balans en een winstgevende operatie, terwijl we fantastische producten blijven leveren aan onze klanten, merkwaarde opbouwen en nieuwe marktkansen aangrijpen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, onze collega's, onze franchisenemers, onze leveranciers, onze klanten en al onze andere stakeholders. Met een versterkte balans en een flexibelere kapitaalstructuur kunnen we in deze uitdagende marktomstandigheden onze strategische plannen verder uitrollen.”

Overeenkomst voor Hema: schuld wordt verminderd met 450 miljoen euro

Hema geeft in het persbericht eveneens een update van de strategie. Het bedrijf heeft vier focuspunten, zo blijkt uit het bericht. Allereerst wil het de kernactiviteiten versterken. Dit houdt in: het optimaliseren van de winkelportefeuille, de verbetering van de marge door prijs- en kostenoptimalisatie, het herzien van de productmix en de productiviteit in de hele keten verhogen. Daarnaast wil het de groei van e-commerce versnellen, strategische partnerschappen opschalen en uitbreiden naar nieuwe markten. Hema geeft aan de visie te hebben om de voorkeurspartner voor supermarkten in Europa te worden op het gebied van non-foodproducten.

Vanochtend om 9:30 zal Hema in een webcast de veranderingen verder toelichten. Houd de website van FashionUnited voor het laatste nieuws.

Beeld: Hema - overname van Hema door Ramphastos Investments in oktober 2018. Rechts: Marcel Boekhoorn.