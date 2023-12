Blue Loop Originals lanceert reparatiedienst in Duitsland Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Beeld ter illustratie. Beeld: Sympany, Blue Loop Originals

Nederlands kledingmerk Blue Loop Originals lanceert een reparatieservice. Blue Loop Repair wordt mede mogelijk gemaakt door reparatiepartner Van Schoot Pompcentrum B.V.. “De meest effectieve manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, is door de levensduur van items die al in onze garderobe zitten te verlengen", schrijft Ron van de Wiel, oprichter van Blue Loop Originals, op LinkedIn. Dus, besloot het Nederlandse kledingmerk een reparatiedienst op te zetten. Blue Loop Repair lanceert in Duitsland en werkt samen met diverse outdoor-retailers van Sport 2000 GmbH. Als items niet meer te redden zijn, streeft het modemerk ernaar zoveel mogelijk te recyclen en ‘om te vormen een gloednieuw, duurzaam kledingstuk’, aldus Van de Wiel op LinkedIn.