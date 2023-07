Bodewes Fashion verwelkomt het Deense luxe label PBO in Nederland

Bodewes Fashion, kondigt met trots hun nieuwste aanwinst aan, het Deense label PBO (PHILOSOPHY BLUES ORIGINAL). Met dit nieuwe label verrijkt Bodewes Fashion haar aanbod met een merk dat bekend staat om zijn hoogwaardige kwaliteit, perfecte pasvorm en vrouwelijk design.

"We zijn zeer verheugd om PBO in ons assortiment op te nemen." "Het is een nieuw label voor ons en echt een toevoeging aan ons merkenpakket", aldus Mirjam Stehmann van Bodewes Fashion.

PBO is sinds de oprichting in 1994 een toonaangevend en onderscheidend merk. Ondanks de sterke concurrentie heeft PBO met trots een merk opgebouwd in Scandinavië dat de verwachtingen overtreft. Nu is het tijd voor PBO om uit te breiden naar nieuwe markten in heel Europa, waaronder Nederland.

Het merk PBO staat bekend om vakmanschap en aandacht voor detail. Met de overtuiging dat een goede pasvorm en vrouwelijk design essentiële elementen zijn, streeft PBO ernaar vrouwen zich zelfverzekerd en comfortabel te laten voelen in elk kledingstuk.

Van elegante silhouetten tot delicate prints, de ontwerpen van PBO geven de schoonheid van vrouwelijkheid weer.

PBO presenteert 2 hoofdcollecties en 2 tussencollecties per jaar met een start mark-up van 2.8

Ook heeft PBO een noos collectie van o.a. prachtig gemaakte pakken. Met hun onberispelijke snit, flatterende silhouetten en voortreffelijk vakmanschap bieden ze de perfecte mix van professionaliteit en stijl.

PBO onthult haar Spring Collectie 2024

De Spring collectie voor 2024 is geïnspireerd op 2 thema’s: De frisse allure van de oceaan en het romantische van roze rozen. Sereen blauw samen met rustgevende neutrale tinten zorgen voor een strand gevoel. Het andere thema betovert je met haar prachtige tinten van subtiel pastel tot levendig roze, die gracieus en subtiel door de gehele collectie zijn verwerkt. Luchtige, zwierige jurken met bloemmotieven en zachte belijningen.

In lijn met de maritieme inspiratie presenteert PBO trendy trenchcoats voor wie op zoek is naar tijdloze elegantie. Beschikbaar in zachte roze tinten en klassieke marine.

PBO’s Spring-Collection 2024 viert de vrouwelijke charme en maritieme allure op een onvergetelijke manier. Wij nodigen u uit om al dit moois te komen bekijken in onze showroom in Naarden.

Credits: Bodewes Fashion & PBO PHILOSOPHY BLUES ORIGINAL

