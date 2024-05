Boekjaar Boohoo Group Plc: Omzet flink teruggelopen, verlies vergroot

Britse modegroep Boohoo Group Plc heeft in boekjaar 2024, dat afliep op 29 februari 2024, de resultaten flink terug zien lopen. De omzet nam in vergelijking met het voorgaande boekjaar af en het verlies voor belastingen nam alleen maar toe, zo blijkt uit het financiële statement van de groep.

De omzet eindigde door een daling van 17 procent op een bedrag van 1,46 miljard pond. Omgerekend is dit zo’n 1,7 miljard euro. Boohoo Group Plc geeft aan dat de afname wordt toegeschreven aan ‘moeilijke marktomstandigheden, de toegenomen focus op winstgevendheid en groei van de marktplaats met een commission-only omzet-model’.

Het verlies voor belastingen nam toe van 90,7 miljoen pond naar 159,9 miljoen pond. Boohoo Group Plc benadrukt in het verslag dat het in FY24 ‘significante stappen hebben genomen om de groep te positioneren voor duurzame, winstgevende groei’.

Boohoo Group Plc duikt verder in het rood in boekjaar 2024

Voor het huidige boekjaar, 2025, richt de groep zich op GMV (gross merchandise value, red.) groei, maar ook op verbeteringen in ebitda (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie, red.) Het GMV daalde in het boekjaar 2024 juist met 13 procent. GMV is niet hetzelfde als als omzet. GMV is het bedrag van alle verkochte goederen aan klanten, na annuleringen en retouren, inclusief btw, vervoersbewijzen en de inkomsten uit de ‘premier abonnementen’ van de groep. Omzet is puur de som van de waarde waarvoor goederen zijn verkocht.

Boohoo Group Plc heeft meerdere merken en platforms in het portfolio. Het omschrijft Boohoo, BoohooMan, PrettyLittleThing, Karen Millen en Debenhams als de vijf ‘kernmerken’.