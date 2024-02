Tijdlijn: Een blik op Boohoo’s niet nagekomen beloftes

De aanhoudende controverses rond de toeleveringsketen van Boohoo zijn inmiddels geen geheim meer. Met name de afgelopen vijf jaar heeft het productieproces van het bedrijf een periode van turbulentie gekend, terwijl toenemende onderzoeken langzaam de reeks schijnbaar verbroken beloftes onthulden die het bedrijf had gedaan om op te lossen wat het herhaaldelijk zegt dat niet gefragmenteerd is. Naar aanleiding van een nieuw rapport van de Universiteit van Bath blikt FashionUnited terug op de schandalen, onderzoeken en pogingen die zijn ondernomen om een einde te maken aan deze cyclus van wanpraktijken.

2018 tot en met 2019: Het faux fur schandaal

We denken eerst terug aan wat het eerste 'schandaal' leek te zijn rond het gebruik van imitatiebont door Boohoo. Een onderzoek door de Humane Society International (HSI UK) en Sky News bracht bont uit het buitenland aan het licht dat verkeerd werd geëtiketteerd en als namaak aan consumenten werd verkocht. Destijds bevestigden vertegenwoordigers van Boohoo en andere modebedrijven opnieuw dat ze een strikt beleid hadden ten aanzien van bont, en voegden eraan toe dat ze niet op de hoogte waren van een overtreding.

Hoewel Boohoo had gezegd dat het binnen een week na het rapport de handel met een Chinese leverancier van de producten had stopgezet en beweerde dat het zijn gedragsbeleid had herzien om ervoor te zorgen dat producten grondig worden gecontroleerd, kwam Boohoo in januari 2019 onder vuur te liggen omdat het een pompon trui van imitatiebont zou hebben verkocht en gepromoot die echt bont bleek te bevatten. De Britse Advertising Standards Authority (ASA) veroordeelde de groep voor het "misleiden" van consumenten, waarbij de eerdere klachten van de HSI werden bevestigd en advertenties voor het product volledig werden verboden.

Credits: Screenshot van de Boohoo website en het item.

2020: De pandemie versnelt het ontdekken van zorgwekkend overtredingen

Juli

Labour Behind the Label rapport

Pas halverwege 2020 begon de controverse te versterken. En het was dankzij het Coronavirus dat de reden voor bezorgdheid aan het licht kwam. Uit een rapport van Labour Behind the Label bleek dat fabrieken in de toeleveringsketen van Boohoo hun personeel hadden verteld dat ze moesten komen werken tijdens een regionale lockdown. De arbeidersrechtengroep zei dat sommige fabrieken in Leicester onder toezicht van Boohoo soms op 100 procent capaciteit waren blijven werken, waarbij veel arbeiders verklaarden dat ze ondanks dat ze positief testten op Covid-19 of symptomen vertoonden, gedwongen werden om door te werken ondanks hun ziekte. Boohoo ontkende de beschuldigingen, noemde ze onjuist en verklaarde dat het geen enkele overtreding van overheidsrichtlijnen door de vingers zag.

The Sunday Times onthult ‘moderne slaverij’

Bijna gelijktijdig met het rapport van Labour Behind the Label onthulde The Sunday Times ook de bevindingen van een eigen onderzoek waarin het bewijs werd gevonden dat fabrieksarbeiders in de vestiging van Boohoo in Leicester minder dan de helft van het nationale arbeidsloon kregen, namelijk slechts 3,50 pond per uur. Als gevolg hiervan hebben Zalando, Next en Asos het fast fashion label allemaal snel van hun websites verwijderd en Boohoo opgeroepen om corrigerende maatregelen te nemen.

Boohoo begint onafhankelijk onderzoek

In het licht van de beschuldigingen zei Boohoo dat het een onafhankelijk onderzoek zou starten naar de toeleveringsketen in het Verenigd Koninkrijk en 10 miljoen pond zou investeren om wanpraktijken "uit te roeien". Hoewel de groep toen opmerkte dat het inderdaad bewijs had gevonden van niet-naleving van de gedragscode bij twee van zijn leveranciers, waarmee het beide de banden had verbroken, was het het niet eens met een aantal "onnauwkeurigheden" in het rapport van de Sunday Times, waaronder beweringen over lage lonen.

Bouw van ‘modelfabriek’ begint

Tijdens het onderzoek en de herziening onthulde Boohoo dat het werkte aan wat het een "modelfabriek" in Leicester noemde. De CEO, John Lyttle, zei dat dit zowel een "toewijding aan Britse productie" was als een manier om de groei van het bedrijf te ondersteunen met "een niveau van in-house productie".

Augustus

De Britse overheid raakt betrokken

De toenemende bezorgdheid over de activiteiten in de toeleveringsketen trok de aandacht van de Britse regering, waarbij de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, er bij de fast fashion retailer op aandrong om "in actie te komen" en ervoor te zorgen dat de leveranciers "worden beschermd en hersteld". Patel bekritiseerde het besluit van Boohoo om de banden met leveranciers te verbreken in het licht van de beschuldigingen en merkte op dat ze zich zorgen maakte over een dergelijke stap "in plaats van kwetsbare werknemers te beschermen".

Onderzoek van The Guardian bouwt verder op eerdere beschuldigingen

Een ander onderzoek, dit keer door de Guardian, bevestigde de speculaties dat arbeiders geen minimumloon kregen betaald in de fabrieken van Boohoo in Leicester. Volgens verslagen van externe controleurs zijn er al vier jaar lang rapporten over "kritieke problemen" met betrekking tot het bijhouden van gegevens, werktijden en lonen van slechts drie pond per uur, naast vele andere vermeende wanpraktijken. In een reactie beweerde Boohoo dat de rapporten afkomstig waren van "een selectie van commentaren van een beperkt aantal audits door derden die zijn voltooid".

September tot en met december

Onderzoek vindt vele overtredingen, een rechter aangesteld om veranderingen te overzien

Inmiddels werd al lang uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek van Boohoo, en de groep gaf uiteindelijk toe dat het "veel tekortkomingen" had gevonden in zijn toeleveringsketen in het Verenigd Koninkrijk. Uit het onderzoek bleek dat vanaf "(ten laatste) december 2019, senior directeuren van Boohoo wisten dat er zeer ernstige problemen waren met de behandeling van fabrieksarbeiders in Leicester" en "hoewel het een programma heeft opgezet om dit te verhelpen, heeft het niet snel genoeg gehandeld". Alison Levitt, die toezicht hield op het onderzoek, concludeerde dat het bedrijf "niet opzettelijk slechte omstandigheden toestond" binnen zijn toeleveringsketen en "er niet opzettelijk van profiteerde".

Gedurende de laatste helft van het jaar geeft Boohoo aan dat het initiatieven opzet om fouten te herstellen:

Met de lancering van een nieuw Supply Chain Compliance Committee zette het bedrijf zes stappen uiteen om de controle- en nalevingsprocedure voor leveranciers in de toekomst te verbeteren, waaronder het versterken van de corporate governance door middel van nieuwe onafhankelijke bestuurders.

Vervolgens benoemde Boohoo de gepensioneerde rechter Brian Leveson om onafhankelijk toezicht te houden op het onlangs gelanceerde Agenda for Change-programma van de groep, een stap waarvan Boohoo beloofde dat deze zou zorgen voor "zowel transparantie als verdere onafhankelijkheid van het proces".

Medeoprichter en voorzitter Mahmud Kamani vertelde vervolgens aan parlementsleden dat hij "alles zou oplossen wat er mis is gegaan" bij de groep toen hij getuigde voor de Environmental Audit Committee van het parlement, aan wie hij vertelde dat de groep sinds eind 2019 overeenkomsten met 64 leveranciers en fabrieken uit Leicester had beëindigd nadat er schendingen van de gedragscode waren geconstateerd.

Andere schandalen

Geld witwassen en misstanden bij Pakistaanse leverancier

In de tweede helft van 2020 bleven de schandalen echter komen. Terwijl uit een onderzoek van de BBC bleek dat een aantal kledingfabrieken in Leicester die banden zouden hebben met Boohoo, betrokken waren bij witwaspraktijken en btw-fraude, werden een aantal leveranciers van de groep in Pakistan er ook van beschuldigd arbeiders 29 pence per uur te betalen terwijl ze onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. Boohoo schorste één leverancier en een fabriek na het uitkomen van het rapport.

Boohoo imagery. Credits: boohoo.com

2021: Transparantie spurt begint, maar nieuw bewijs komt bovendrijven

Maart

VS overweegt een import ban

De impact van het groeiende aantal meldingen begint begin 2021 duidelijk te worden, als het nieuws bekend wordt dat de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) een onderzoek start naar Boohoo na de indiening van twee petities van een Britse advocaat. De detailhandelgroep zou een Amerikaans importverbod riskeren in verband met de recente beschuldigingen, waarbij de beslissing zou worden genomen op basis van 11 indicatoren die zijn opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie. Boohoo ontkende dat het was benaderd door het CBP en bevestigde opnieuw dat het "nauw samenwerkt met Britse handhavingsinstanties" om "elke suggestie van moderne slavernij" te onthullen.

Aantal leveranciers verminderd, publiceert lijst van productielocaties

Na het onderzoek zei Boohoo dat het de banden had verbroken met een groot aantal leveranciers die naar eigen zeggen "niet in staat waren om de vereiste hoge standaard van transparantie aan te tonen". De 78 overgebleven goedgekeurde fabrikanten werden vervolgens genoemd in een gepubliceerde lijst, een "aanzienlijke vermindering" van de ongeveer 500 die in het onderzoek van Levitt werden genoemd.

Daarnaast kondigde Boohoo de lancering van een nieuwe duurzaamheidsstrategie aan: 'Up.Front Fashion Ready for the Future', waarin het bedrijf doelstellingen op drie belangrijke gebieden heeft geformuleerd: slimmere productie van kleding, betere voorwaarden voor leveranciers en een kleinere CO2-voetafdruk.

Augustus tot en met september

Boohoo maakt meters in transparantie

In een poging om verder te bouwen op dit nieuwe front, begint Boohoo met een verdere bedrijfsbrede transparantiepoging, met als volgende stap het openstellen van de toeleveringsketen voor het grote publiek, zodat klanten "de echte mensen kunnen ontmoeten die [de] kleding maken". Geselecteerde sollicitanten zouden dan een "all-access day" in Leicester mogen bijwonen, in een poging om klanten vertrouwen te geven in de activiteiten van het bedrijf.

Sky News en I News komen naar buiten met nieuwe beschuldigingen

Hoewel dit op het eerste gezicht een stap in de goede richting lijkt, bracht een nieuw onderzoek van Sky News, verbonden aan de liefdadigheidsinstelling tegen slavernij Hope for Justice, tegelijkertijd met deze aankondiging nieuwe beschuldigingen aan het licht van voortdurende uitbuiting in de textielindustrie van Boohoo in Leicester. Een naamloze werkneemster bij een van de leveranciers van de groep beweerde dat haar baas een manier had gevonden om het wettelijk minimumloon niet te hoeven betalen, waardoor ze een deel van haar eigen loon aan de fabriek moest terugbetalen. Dagen later vond I News ook bewijs dat arbeiders op een soortgelijke manier werden betaald.

2022: Onderzoeken gaan door, schuldeisers beginnen te bezuinigen

Januari

Productie begint in de productielocatie in Leicester

De eerder genoemde "modelfabriek" van Boohoo in Leicester's Thurmaston Lane begint met de productie, met de belofte om de werknemers ter plekke privé medische zorg en gratis bedrijfsaandelen te geven. Volgens de groep zal de locatie ook worden gebruikt om leveranciers te begeleiden bij het duurzamer en efficiënter worden.

Juni

Onderzoek van Universiteit vind meer misstanden

Uit een onderzoek van het Rights Lab van de Universiteit van Nottingham en De Montfort University bleek dat meer dan de helft van de respondenten uit de overkoepelende toeleveringsketen van Leicester nog steeds onder het minimumloon betaald kreeg, terwijl nog eens 55 procent aangaf geen vakantiegeld te krijgen. De resultaten onderstreepten de noodzaak voor verdere verandering in het productienetwerk van de stad.

PLT Label, premium collection at PrettyLittleThing Credits: PrettyLittleThing

Juli

Boohoo staat centraal in onderzoek van waakhond centre of watchdog investigation

Naast de beweringen over wanpraktijken op het gebied van arbeid, is de Britse Competition and Markets Authority (CMA) een onderzoek gestart naar Boohoo, naast Asos en Asda, vanwege de "groene" claims van het bedrijf. De waakhond onderzoekt of het bedrijf "klanten misleidt" over de duurzaamheidskenmerken.

Lees ook: Waarom de samenwerking tussen Boohoo en Kourtney Kardashian een oefening in greenwashing is

September

Leveranciers zien annuleringen en credit bezuinigingen

Naar aanleiding van berichten dat de crisis rond de kosten van levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk de financiële situatie van Boohoo hard raakte, begonnen er speculaties de ronde te doen dat de groep bestellingen van leveranciers zou annuleren. Hierna werd bekend dat een aantal kredietverzekeraars de dekking voor leveranciers van Boohoo hadden geschrapt, omdat de retailer dalende winsten bleef rapporteren.

November

The Times onderzoekt

Uit een undercoveronderzoek van The Times bleek opnieuw dat Boohoo reageerde op verdere beschuldigingen van slechte arbeidsomstandigheden in haar magazijnen in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer kwamen de beschuldigingen van een van de vestigingen in Lancashire van de groep, waar werknemers zeiden dat ze als "slaven" werkten en te maken hadden met verschillende vormen van verbaal geweld en zinderende werktemperaturen. In een reactie op het rapport zei een woordvoerder van Boohoo dat ze "niet geloven dat het geschetste beeld een weerspiegeling is van de werkomgeving" op de locatie. Ze voegden eraan toe dat het bedrijf "royale salarissen" met "extra voordelen" bood.

2023: BBC Panorama onderzoek

Mei

Credit bezuinigingen blijven aan

Na een paar maanden van relatieve rust voor Boohoo, begonnen er weer berichten de ronde te doen over beweringen dat het bedrijf 10 procent korting eiste van zijn leveranciers in een poging om de kosten van de toeleveringsketen te verlagen. Een niet nader genoemde leverancier vertelde de Times dat de groep "alle geproduceerde bestellingen omzet in verliezen" en dat dergelijke kortingen werden geëist voor zowel geleverde als niet-geleverde kleding. Leveranciers kregen nog een klap te verwerken toen opnieuw werd gemeld dat kredietverzekeraars hun dekking nog verder verlaagden.

November

BBC Panorama onderzoek

Het was een rustig jaar voor Boohoo, totdat een vernietigend undercoveronderzoek van de BBC nog meer misstanden in de toeleveringsketen aan het licht bracht. In een onderzoek van Panorama ontdekte de media dat het personeel onder "constante druk stond om de prijzen steeds lager te maken", waarbij de problemen zich met name concentreerden op de behandeling van leveranciers, die vaak in het middelpunt stonden van de roep om prijsverlagingen. Ook de doorlooptijden werden in twijfel getrokken: Boohoo zou de gemiddelde periode van 10 weken hebben teruggebracht tot 6 weken.

Daarnaast kwam de rol van de "modelfabriek" van de groep in het geding toen bleek dat deze niet het toppunt van de toeleveringsketen was, zoals aanvankelijk werd beweerd. In plaats daarvan werden er bestellingen gedaan in zeven fabrieken in Marokko, tegenover slechts vier in Leicester. Advocaten van Boohoo bevestigden dat de rol van de locatie in de loop der tijd was veranderd en dat het nu slechts 1 procent van de kleding van de groep maakte.

Leicester, UK. Credits: Unsplash.

2024: ‘Modelfabriek’ sluit terwijl claims van mislabelling naar boven komen

Januari

Modelfabriek gaat sluiten

Na het rapport besluit Boohoo om de ‘modelfabriek’ te sluiten en schrijft dit toe aan plannen om efficientie te verbeteren.

BBC onderzoek gaat door

De onthullingen van de BBC hielden hier echter niet op. Voortbordurend op haar eerdere onderzoek meldde het mediaplatform verder dat Boohoo de labels van goederen in de "modelfabriek" had verwijderd en vervangen door labels waarop stond dat de kledingstukken "Made in the UK" waren, ondanks dat ze naar verluidt in Zuid-Azië waren geproduceerd. Boohoo zei dat de misstap het gevolg was van een "menselijke fout" en merkte op dat het "stappen had ondernomen om ervoor te zorgen dat dit niet meer zou gebeuren".

Verbreekt banden met leveranciers, EAC reageert

In het licht van de controverse werd beweerd dat Boohoo de banden met een Britse leverancier had verbroken en dat de CEO, John Lyttle, een brief had gestuurd naar de Britse Environmental Audit Committee (EAC) waarin hij zei dat het bedrijf "absoluut niet was teruggekomen op de toezeggingen" die het in 2020 had gedaan. In reactie hierop merkte EAC-voorzitter Philip Dunne op dat het recente onderzoek van de BBC de organisatie had verontrust en het bewijs had geleverd dat dergelijke toezeggingen niet werden nagekomen. Dunne noemde de beschuldigingen van verkeerde etikettering "zorgwekkend" en voegde eraan toe dat hij erop vertrouwde dat het bedrijf "dringend stappen" ondernam om de misstanden recht te zetten.

Februari

University of Bath praat met textielarbeiders

Met betrekking tot de verschillende wendingen van de gebeurtenissen in de afgelopen vier jaar, heeft een nieuw rapport van de Universiteit van Bath gekeken naar de vele zaken en beschuldigingen aan het adres van de fast fashion-groep. In de publicatie, getiteld "What happened after the Boohoo scandal?", hielden onderzoekers interviews met werknemers, fabrikanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Leicester om verschillende ervaringen te schetsen na de gebeurtenissen in 2020.

Uit het onderzoek, dat werd gefinancierd door het Britse departement voor handel en investeringen van de regering, bleek dat duizenden werknemers waren achtergebleven doordat Boohoo zijn productie uit Leicester had verplaatst. Co-auteur van het rapport, Vivek Soudararajan, zei: "Beschuldigingen van moderne slavernij, die ongegrond waren, verdoezelden de onderliggende oorzaken van uitbuiting van arbeiders, waaronder manipulatieve inkoop door fast fashion merken en gebrek aan arbeidswetgeving."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.