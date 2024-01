Boohoo overweegt sluiting van controversiële Britse fabriek

Fast fashion gigant Boohoo overweegt naar verluidt de sluiting van zijn controversiële "modelfabriek" in Leicester in het kader van plannen om de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren. De e-tailer meldt dat het vorige maand in overleg is getreden over de mogelijke sluiting van de fabriek.

Het nieuws werd aan Drapers bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf, die tegen het platform zei: "Zoals in elk retailbedrijf, blijft de rol van onze vestigingen in de loop der tijd evolueren en, na aanzienlijke investeringen in ons distributiecentrum in Sheffield en de opening van een nieuw distributiecentrum in de VS, moeten we nu stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we een efficiënter, productiever en sterker bedrijf blijven."

De verklaring vervolgt: "Al deze factoren hebben ertoe geleid dat we de moeilijke beslissing hebben genomen om te overwegen een deel van de activiteiten op Thurmaston Lane te verplaatsen en te zijner tijd de sluiting van de locatie te overwegen. We bevinden ons nu in een periode van overleg en werken nauw samen met alle betrokken collega's om ervoor te zorgen dat ze tijdens dit proces volledig worden ondersteund."

De zogenaamde "modelfabriek", die in januari 2022 werd geopend, kwam onder vuur te liggen na een BBC Panorama-onderzoek eind 2023, waaruit bleek dat een aantal bestellingen die via de fabriek werden geplaatst, in werkelijkheid in verschillende fabrieken in Marokko en Leicester werden geproduceerd. Het onderzoek bouwde voort op andere beschuldigingen tegen Boohoo in de afgelopen jaren, waaronder slechte arbeidsomstandigheden in een van de magazijns.

Lees ook: Boohoo breekt volgens nieuw onderzoek beloften van eerlijke productie

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.