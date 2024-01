Boohoo plaatst naar verluidt 'Made in UK'-labels op kleding gemaakt in Azië

E-tailer Boohoo heeft in zijn fabriek in Leicester verkeerde etikettering gebruikt voor mogelijk duizenden kledingstukken, zo heeft BBC Panorama ontdekt. Er werden 'Made in the UK'-labels aangebracht op mode die daadwerkelijk in Zuid-Azië zijn gemaakt.

De verkeerde etikettering geldt voor één op de 250 van Boohoo's wereldwijde kledingaanbod tussen januari en oktober 2023. BBC Panorama schat dat dit zou kunnen neerkomen op honderdduizenden verkeerd geëtiketteerde kledingstukken.

Boohoo zegt als reactie op het onderzoek van BBC Panorama dat de onjuiste etiketten te wijten zijn aan “een verkeerde interpretatie van de etiketteringsregels.” Om hoeveel verkeerde interpretaties het gaat, wil de fast fashion gigant niet bekendmaken aan BBC Panorama.

Uit het onderzoek van BBC Panorama blijkt dat vorig jaar in de fabriek in Leicester de originele labels van effen T-shirts en hoodies werden vervangen door ‘Made in UK’-labels. De kledingstukken zijn gemaakt in Pakistan en andere landen in Zuid-Azië.

Boohoo deelt met BBC Panorama dat het plaatsen van Made in UK-labels een op zichzelfstaand incident was. Een woordvoerder van het fast-fashion bedrijf noemt het "een gevolg van een menselijke fout" en laat weten dat Boohoo "stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.”

De fabriek aan de Thurmaston Lane in Leicester, die twee jaar geleden werd geopend, heeft een rijke geschiedenis aan controversies. In november 2022 kwamen er beschuldigingen van slechte arbeidsomstandigheden. Eind 2023 kwam de fabriek weer onder vuur te liggen na een groot onderzoek van BBC Panorama naar alle misstanden. Dinsdag bevestigde Boohoo aan Drapers dat het bedrijf overweegt de fabriek te sluiten en een deel van de activiteiten te verplaatsen naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van BBC Panorama.