Boohoo verbreekt banden met Britse leverancier, EAC reageert op beschuldigingen van verkeerde etikettering

Boohoo Group zou de banden met een Britse leverancier verbreken in het kader van het verzet naar aanleiding van een veelzeggend onderzoek van de BBC naar Boohoo’s activiteiten, zo meldt Bloomberg.

Bloomberg meldde eerder al dat de fast fashion gigant de stap heeft genomen naar aanleiding van beschuldigingen over het feit dat het personeel in het magazijn gedwongen werd om overuren te maken.

Dergelijke praktijken werden onthuld in een BBC-documentaire met de titel ‘Boohoo’s broken promises’, waarin de media beweerden dat het bedrijf steeds meer druk uitoefende op kledingleveranciers, ondanks dat het eerder beweerde zijn toeleveringsketen op te schonen.

In een brief van John Lyttle, CEO van Boohoo, aan de Britse Environmental Audit Committee (EAC) staat het bedrijf ‘absoluut niet is teruggekomen op de toezeggingen’ die het in 2020 aan de commissie had gedaan, en dat het bedrijf ‘al aanzienlijke verbeteringen binnen [zijn] toeleveringsketen’ had doorgevoerd.

In een reactie op de brief merkte de voorzitter van de EAC, Philip Dunne MP, op dat het onderzoek van de BBC de organisatie had verontrust en bewijs had geleverd dat eerdere toezeggingen van Boohoo niet werden nagekomen.

Dunne vervolgde: "Sinds BBC Panorama's programma werd uitgezonden in november 2023, zijn er latere meldingen geweest van bewijs van onjuiste etikettering door het bedrijf op zijn Thurmaston Lane site, die het bedrijf niet betwist.

"Dit bewijs van onjuiste etiketteringspraktijken is verontrustend: wanneer consumenten etiketten zien die het land van herkomst van een kledingstuk beschrijven, verwachten ze dat deze nauwkeurig zijn. Ik vertrouw erop dat het bedrijf dringend stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat overal in het Verenigd Koninkrijk de juiste etiketteringspraktijken worden toegepast."