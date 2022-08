Asos en Boohoo op het matje bij consumentenautoriteit, verdacht van greenwashing

Asos en Boohoo worden door de Britse consumentenautoriteit (CMA) onder de loep genomen. Deze vermoedt dat er bij de bedrijven sprake is van greenwashing, zo meldt de CMA in een persbericht. Naast Boohoo en Asos wordt ook het Britse George at Asda onderzocht.

De consumentenwaakhond richt zich in het onderzoek onder meer op de ‘groene’ kledingcollecties van de bedrijven, zoals Asos’ ‘Responsible edit’, Boohoo's lijn ‘Ready for the Future’ en ‘George for Good’ van Asda. De CMA betwijfelt of deze collecties zo duurzaam zijn als wordt voorgesteld. “De statements en de taal die door de bedrijven worden gebruikt zijn te breed en vaag, en kunnen de indruk wekken dat de kledingcollecties duurzamer zijn dan ze werkelijk zijn,” aldus de CMA.

De CMA gaat uitzoeken of de collecties wel voldoen aan de verwachtingen die in de marketing van deze lijnen bij consumenten worden gewekt. Zo wordt nagegaan op basis van welke criteria producten aan de lijnen worden toegevoegd, of alle artikelen wel aan die criteria voldoen, en of er geen informatie ontbreekt wat betreft de samenstelling of de herkomst van producten. De CMA onderzoekt ook potentieel misleidende duurzaamheidsclaims, waarvan onduidelijk is of deze betrekking hebben op individuele producten of het algemene beleid van het bedrijf.

Sarah Cardell: ‘CMA zal niet aarzelen te handhaven

“Mensen die ‘groen’ willen kopen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ze niet worden misleid,” zegt Sarah Cardell, interim-CEO bij de CMA, in het persbericht. Ze stelt ook dat er serieuze consequenties zullen zijn als uit het onderzoek blijkt dat er bij de bedrijven sprake is van greenwashing. “Mochten we ontdekken dat deze bedrijven misleidende duurzaamheidsclaims gebruiken, dan zullen we niet aarzelen om te handhaven – indien nodig via de rechtbank.”

De inspectie van Boohoo, Asos en Asda is onderdeel van een doorlopend onderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims bij bedrijven, dat de CMA in 2020 lanceerde. De organisatie richt zich sinds januari nadrukkelijk op de modesector, waar in Engeland jaarlijks circa 54 miljoen pond (omgerekend ongeveer 64 miljoen euro) in omgaat - en waar de CMA tot nu toe meerdere aanwijzingen van greenwashing aantrof.

Ook internationaal richten consumentenautoriteiten zich steeds vaker op de mode-industrie. In Nederland startte de Autoriteit Consument & Markt vorig jaar een onderzoek naar greenwashing bij zes kledingbedrijven . H&M kreeg onlangs nog een waarschuwing van de Noorse consumentenwaakhond, en in Duitsland begon de Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz een rechtszaak tegen Hunkemöller. Dit alles is in lijn met ontwikkelingen binnen Europees beleid: de regels tegen greenwashing werden eerder dit voorjaar aangescherpt .

“Dit is nog maar het begin van ons werk in deze sector,” zegt Cardell over het onderzoek naar Boohoo, Asos en Asda. “Alle modebedrijven zouden er akte van moeten nemen: kijk naar je eigen praktijken en zorg ervoor dat ze in overeenstemming zijn met de wet.”