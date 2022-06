Noorse consumentenwaakhond waarschuwt H&M: geen data uit Higg Index in marketing

De Zweedse kledingketen H&M heeft een waarschuwing gekregen van de Noorse consumentenautoriteit (NCA). Die wil niet dat H&M data uit de Higg Index gebruikt voor marketingdoeleinden, zo is te lezen op de website van de NCA. In een brief van de NCA aan H&M, die online werd gepubliceerd, staat dat het gebruik van de data kan worden beschouwd als ‘misleidend’ en een ‘inbreuk’ op de landelijke marketingwetgeving.

Die brief stuurt de NCA in opvolging van een andere gebeurtenis. De NCA deed recentelijk onderzoek naar de marketing van het Noorse merk Norrøna Sport AS, dat in marketing gebruik maakt van data uit de Higg Index om duurzaamheidsclaims te ondersteunen. De NCA concludeerde dat er sprake was van consumentenmisleiding en verzocht Norrøna Sport AS deze week de betreffende marketing aan te passen of te verwijderen.

Norrøna gebruikte de data bijvoorbeeld om te laten zien dat een T-shirt van conventioneel katoen een lagere ecologische voetafdruk heeft dan een T-shirt van biologisch katoen. De NCA zegt dat het daar echter geen hard bewijs voor kon vinden. Volgens de NCA hebben de cijfers van de Higg Index namelijk geen betrekking op het specifieke product, maar op globale gemiddelden. Ook stelt de NCA onder meer dat de data die aan de Higg Index ten grondslag liggen ‘wetenschappelijk verouderd’ zijn en bovendien niet bedoeld zijn voor vergelijkingen tussen producten zoals Norrøna ze voorstelt.

Die kritiekpunten kwamen ook naar voren in een artikel in The New York Times dat afgelopen week verscheen, en waarin de Higg Index flink onder vuur kwam te liggen.

H&M moet gebruik data Higg Index herzien, anders volgen sancties

H&M maakt ook gebruik van data uit de Higg Index in consumentenmarketing. NCA heeft nog geen onderzoek naar H&M ingesteld, maar zegt in de brief met klem dat de keten ‘de rechtvaardiging van het gebruik van de Higg MSI (de Higg Index, red.) als communicatiemiddel in marketing moet herzien’. Op 1 september voert de NCA een nieuwe controle bij H&M uit. Als er dan inbreuken op de marketingwet worden gevonden met betrekking tot duurzaamheidsclaims, kunnen er sancties volgen, aldus de NCA.

De NCA dringt er ook op aan dat H&M het gebruik van Higg Index-data voor marketing in andere landen van de Europese Unie gaat heroverwegen. De wetgeving in Noorwegen is namelijk gebaseerd op Europese richtlijnen, zo benadrukt de NCA.