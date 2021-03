Online moderetailer Boohoo schrapt Britse leveranciers na onderzoek in Leicester

Online moderetailer Boohoo Group PLC maakt details bekend over zijn Britse fabrikanten en de nieuwe duurzaamheidsstrategie. Een belangrijke mijlpaal van de Agenda for Change-programma van het bedrijf, luidt het persbericht.

Het bedrijf doet geen zaken meer met een aantal fabrikanten die niet in staat waren om de vereiste, hoge standaard van transparantie te laten zien. Ook al kregen zij de gelegenheid om eventuele problemen aan te pakken tijdens het auditproces werden vastgelegd, luidt het persbericht.

Het onderzoek is een gevolg van berichtgeving over slechte arbeidsomstandigheden vorig jaar. De beoordeling werd in september afgerond onder leiding van Alison Levitt QC. Volgens Levitt zijn er veel tekortkomingen in de fabrieken. Sommige leveranciers komen uit Leicester. Uiteindelijk werd er gesteld dat er geen bewijs was dat het bedrijf zelf strafbare feiten heeft gepleegd.

De resultaten zijn tot stand gekomen door intensief werk, geleid door het Agenda for Change-programma van de Boohoo-groep. Het bedrijf wil de fabrikanten in beeld brengen en controleren om veranderingen door te voeren in de manier waarop het bedrijf met zijn leveranciers werkt. Dit zorgt voor duurzamere bedrijfs- en industriële praktijken. Daarnaast kunnen er betere partnerschappen ontstaan, meldt het persbericht. Tijdens het onderzoek werden de werkmethodes van leveranciers onderzocht. Een meerderheid van de leveranciers in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen acht maanden, twee keer gecontroleerd- ook ‘s avonds en in het weekend, zo staat in het persbericht.

Verbeteringen op komst

De gepubliceerde lijst laat zien dat Boohoo samenwerkt met nog maar 78 goedgekeurde fabrikanten die actief zijn op 100 locaties in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf erkent dat dit aanzienlijk weinig is ten opzicht van de bijna 500 fabrikanten die in het Levit-rapport genoemd worden, zo staat in het persbericht.

Daarnaast wil Boohoo, als reactie op de beoordeling van Levitt, haar interne aankoop praktijken verbeteren. Het inkoop- en merchandise team van het bedrijf zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe technologie en verantwoorde inkoop praktijken. Deze nieuwe manieren van werken en technische oplossingen zorgen ervoor dat bestellingen alleen geplaatst worden bij goedgekeurde leveranciers, zo luidt het persbericht. “Onze teams hebben ook een beter zicht op de capaciteit van elke leverancier. Ze weten precies wat er in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten wordt geproduceerd, wat ervoor zorgt dat er geen bestellingen worden geplaatst bij leveranciers die hun capaciteit bereiken”, voegt Boohoo toe.

Boohoo Group PLC kondigt tevens een nieuwe duurzaamheidsstrategie aan. De nieuwe strategie is ontworpen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen, afval te verminderen en de omvang en schaal voorgoed te gebruiken.