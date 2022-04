Bol.com krijgt Climate Neutral Certification-keurmerk als eerste online retailer in Nederland en België

Bol.com heeft als eerste e-commercebedrijf in België en Nederland het Climate Neutral Certification-keurmerk ontvangen. Dat is te lezen in een persbericht van de e-tailer. Het keurmerk betekent dat Bol.com door de Climate Neutral Group (CNG), die deze certificaten uitgeeft, als klimaatneutraal wordt beschouwd.

Samen met CNG bracht Bol.com de afgelopen tijd de totale CO2-uitstoot van alle eigen processen in kaart. Daarnaast werden er doelen opgesteld om de uitstoot van Bol.com zodanig terug te brengen dat het bedrijf zich kan houden aan de richtlijnen van het Parijsakkoord.

In de berekening is de CO2 meegenomen die wordt uitgestoten ‘vanaf het moment dat artikelen bij Bol.com in een fulfilment center binnenkomen tot de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin’, schrijft Bol.com. De operationele uitstoot van de circa 49.000 verkooppartners van Bol.com werd daar nog bij opgeteld.

De CO2 die wordt uitgestoten door fabrikanten waarvan Bol.com producten inkoopt werd in de berekening niet meegenomen.

Reduceren en compenseren

De totale hoeveelheid uitgestoten CO2 wordt door Bol.com zo veel mogelijk teruggebracht. De resterende uitstoot compenseert het bedrijf volgens de criteria van CNG, zo schrijft Bol.com in het persbericht. Jaarlijks wordt het bedrijf gecontroleerd door een onafhankelijke auditor, die nagaat of de doelstellingen nog steeds gehaald worden.

De afgelopen jaren maakte Bol.com al stappen in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Zo ging het bedrijf over op het gebruik van wind- en zonne-energie voor alle gebouwen. Ook worden pakketten steeds ‘slimmer’ ingepakt, met gebruik van minder verpakkingsmateriaal.