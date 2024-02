Bol groeit omzet naar bijna 3 miljard euro in 2023

Het Nederlandse e-commerceplatform Bol en haar partners behalen een netto-omzet van 2,9 miljard euro boekjaar 2023. Deze omzet ligt 7,3 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder, zo blijkt uit de financiële resultaten van het moederbedrijf Ahold Delhaize.

Bol weet in 2023 zijn verkoopvolume te laten groeien met 4,9 procent naar 5,9 miljard euro. Naast deze cijfers wordt voor het eerst ook het ebitda van Bol bekendgemaakt. Het ebitda komt neer op 151 miljoen euro en is daarmee met 21,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Meer cijfers over Bol worden niet gedeeld. Ahold Delhaize maakte wel bekend een totale netto-omzet van 88,7 miljard euro te draaien en een operationele winst te noteren van 2,8 miljard euro.

De Nederlandse webshop kreeg in 2023 ook merkupdate: Bol.com gaat sinds oktober 2023 verder als Bol. De nieuwe stijl is voornamelijk terug te zien in de typografie, fotografie en het kleurgebruik. Het herkenbare blauw blijft onderdeel van Bol. "We zijn nu zoveel meer dan een website. We hebben een app en we zijn actief op sociale media. We voelen ons meer Bol dan Bol.com. En nog belangrijker, klanten noemens ons al zo. Het wordt ook formeel gebruikt en nu maken we het officieel", klonk het destijds.