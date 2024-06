Bol uitgeroepen tot favoriete retailmerk, levert punten in door naamswijziging

Bol is uitgeroepen tot favoriete retailmerk van Nederland, zo blijkt uit het jaarlijkse Retail Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Dit is het tiende jaar op een rij dat de e-tailer is uitgeroepen tot favoriet merk. In de categorie bekendheid levert het bedrijf punten in.

Bol is het favoriete retailmerk, maar niet de bekendste. De merkadviseur denkt dat dit door de naamswijziging van Bol komt. “Na het schrappen van de toevoeging ‘.com’ is een deel van de consumenten in de war geraakt. Uit de onderzoeksgegevens blijkt heel duidelijk dat bol door deze beslissing niet meer het bekendste retailmerk van Nederland is en Albert Heijn en Action voor moet laten gaan,” aldus Hendrik Beerda.

De jaarmetingen van het Retail Merkenonderzoek kijken onder meer naar merkkracht, merkimago, merkpersoonlijkheid, goede prijskwaliteitverhouding, groeiverwachting en vriendelijk personeel. Recent kijkt het onderzoek ook naar goede online aankoopmogelijkheden. Naast Bol zijn de Hema en Kruidvat het meest gewaardeerd.

Het Retail Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2015 jaarlijks uitgevoerd. Voor het onderzoek worden 16.000 respondenten ondervraagd. Het onderzoek is onafhankelijk.