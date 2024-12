Bonne Suits viert tien jaar met nieuwe koers: 'We willen ons merk niet voor onszelf houden'

Het Amsterdamse modemerk Bonne Suits, opgericht in 2014, zet ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag een verfrissende stap. Hoewel het merk bekend staat om de genderneutrale pakken, wordt er naast deze lijn nu ook een volwaardige collectie geïntroduceerd. Deze strategische veranderingen, die gepaard gaan met het betreden van het wholesalekanaal, voelen als een logische stap. Bonne Suits-oprichters Bonne Reijn en Justus Cohen Tervaert onderstrepen in een gesprek met FashionUnited: "We willen ons merk niet voor onszelf houden."

Wat onveranderd blijft, is de ethos van het merk: mensen samenbrengen. Dit gebeurt niet alleen via mode, maar ook door verschillende vormen van kunst, zo is te zien in de winkel en galerie aan de Warmoesstraat 67. Deze plek fungeert naast verkoopplek ook als kunstgalerie, boekenwinkel en muziekstudio.

‘The Gardener': geïnspireerd door het verhaal van Mien Ruys

De eerste multi-item collectie van Bonne Suits, genaamd ‘The Gardener’, is een ode aan tuinarchitect Mien Ruys, de oudtante van Reijn. In het boek getiteld ‘Moerheim’ is te lezen hoe zij als muze voor het merk dient. Ruys maakte tuinieren toegankelijk voor de middenklasse in Nederland, door eenvoudige, betaalbare materialen zoals spoorbielzen en grindtegels te gebruiken. Haar verhaal inspireert Bonne Suits om dezelfde toegankelijkheid in mode na te streven.

‘The Gardener' bestaat uit 14 volledige looks bestaande uit meerdere items, waaronder korte broeken, gilets en rokken. De kleuren zijn rood, blauw, groen, bruin, grijs en wit.

‘The Gardener': geïnspireerd door Mien Ruys Credits: Fotografie - Lou-Lou van Staaveren en Guus Kaandorp

‘The Gardener’ is het startpunt van een serie volwaardige collecties. "Werkkleding is logisch voor ons," legt Reijn uit. "Het is universeel en dat sluit perfect aan bij onze idealen van gelijkheid,” vult Cohen Tervaert aan. Voor de volgende collectie, gericht op de timmerman, werkt het merk al samen met een Amsterdamse werkplaats.

Met de toevoeging van ontwerper Matty Hofstede aan het team zet het merk ook in op materiaal-innovatie en complexere ontwerpen. "Zijn bijdrage tilt onze ontwerpen naar een hoger niveau," aldus Reijn.

De stap naar wholesale is bedoeld om een bredere doelgroep te bereiken, legt Cohen Tervaert uit. Daarnaast heeft het merk zich voor de collectie 'The Gardener' voorbereid op de samenwerking met nieuwe retailers. Over de margeprijs voor wholesalers zegt Cohen Tervaert: “We zitten nu rond de 2,5 - 2,7 voor de wholesaler.”

Inspirerende retailers voor Bonne Suits

Als het gaat om inspirerende retailers, denken de oprichters direct aan een winkel die niet meer bestaat, maar waar ze in het verleden mee hebben samengewerkt en waar de pakken van Bonne Suits goed verkochten. “Opening Ceremony in New York was een culturele ontmoetingsplek met een revolutionair retailconcept,” vertelt Reijn. “Ze boden een unieke mix van merken en hadden een betrokken team dat de winkel tot een beleving maakte. Het was een plek waar je heen ging om inspiratie op te doen, niet om opgelicht te worden.”

Naast Opening Ceremony prijst Bonne Suits winkels als Labour & Wait in Londen, vanwege hun focus op tijdloosheid, en Traders Pop in Maastricht, een culturele hotspot. “Deze plekken belichamen wat wij nastreven: een mix van cultuur, duurzaamheid en tijdloos design,” vult Cohen Tervaert aan.

Bonne Suits heeft grote ambities. Het merk wil bijdragen aan een wereld waarin kleding een universele waarde vertegenwoordigt. “Stel je voor: iedereen krijgt een pak wanneer ze voor het eerst belasting betalen, als symbool van verantwoordelijkheid en gelijkheid. Niet communisme, maar ‘communalisme’” [een gemeenschap van mensen met gedeelde waarden, red].

Door samen te werken met retailers wil Bonne Suits een grotere groep klanten aantrekken. Het merk heeft een internationale klantenbase van mensen die mode waarderen, maar niet per se de hele dag met mode bezig willen zijn. Reijn legt uit: “Ik heb vandaag nog een pak verkocht aan een jonge vrouw die neurologie studeert en gewoon goed uit wil zien zonder er uren over na te denken. Dat is precies de kracht van onze pakken: ze zijn tijdloos, voor iedereen en passen overal.”

