Tim Christiani presenteert zijn eerste solo-collectie

De Nederlandse modeontwerper Tim Christiani, bekend van zijn werk bij Ninamounah en Bonne Suits, lanceert zijn eerste solo-collectie getiteld ‘In And Out Of Grace’. FashionUnited is bij de presentatie aanwezig en spreekt met de ontwerper over zijn toekomstplannen.

De collectie bestaat uit items gemaakt van deadstock-materialen, wat betekent dat Christiani gebruikmaakt van overgebleven stoffen die anders zouden worden weggegooid. Een opvallend element in zijn collectie is het gebruik van mensenhaar. “Mensen zijn heel ijdel over hun haar. Het is een verlengstuk van onszelf. Toch wordt het vaak weggegooid na het knippen," legt hij uit.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tim Christiani laat een set zien, inclusief blazer met mensenhaar. Credits: FashionUnited / Susan Zijp

De naam van de collectie is geïnspireerd op het nummer ‘In ‘n’ Out of Grace’ van Mudhoney. Het lied verkent de grenzen van vrijheid met de woorden: “We want to be free to do what we wanna do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man.”

Vrijheid is een belangrijke waarde voor de ontwerper. Op de vraag of hij wholesale overweegt, zegt hij: "Mode is commercieel. Wanneer een ontwerper zijn stukken laat zien, komt meteen de vraag: 'Wanneer ga je verkopen?' Een kunstenaar wordt nooit gevraagd wanneer ze hun posters aan Ikea verkopen."

“Bij Ninamounah heb ik geleerd dat het modesysteem gebrekkig is. Je moet hard werken en er blijft weinig van jezelf over. Ik wil zien of het me als modeontwerper lukt om het op mijn eigen tempo, langzamer, aan te pakken. Dit lijkt mij duurzamer.”

Credits: Sam Morsink

