Boohoo Group benoemt Dan Finley tot CEO

De Britse modegroep Boohoo Group Plc benoemt Dan Finley tot Chief Executive Officer (CEO), met onmiddellijke ingang, zo meldt het persbericht. Deze benoeming volgt minder dan een maand na het besluit van CEO John Lyttle om terug te treden na vijf jaar. Finley was eerder werkzaam bij JD Sports en bekleedt momenteel de functie van CEO bij Debenhams. Het persbericht benadrukt Finleys uitgebreide expertise in het stimuleren van de groei van online bedrijven.

Samenvatting Dan Finley, voormalig CEO van Debenhams, is de nieuwe CEO van Boohoo Group geworden.

Finley's benoeming volgt op teruglopende verkopen bij Boohoo en de druk van Frasers Group, de grootste aandeelhouder.

Boohoo hoopt dat Finley's expertise in digitale transformatie en online retailgroei de omzet en aandeelhouderswaarde zal verbeteren.

Alistair McGeorge, vicevoorzitter van Boohoo Group, licht de beslissing toe: “Het Bestuur van Boohoo koos unaniem voor Finley als CEO. Finley is een van de meest opmerkelijke leiders in een nieuwe generatie digitale retailers. Hij en zijn team hebben Debenhams succesvol getransformeerd van een failliet warenhuis naar een kapitaallicht, voorraadlicht en snelgroeiend marktplaatsplatform. Voor zijn tijd bij Debenhams had Finley een indrukwekkend track record in online retail gedurende zijn tien jaar bij JD Sports. Het Bestuur ziet ernaar uit om met hem samen te werken en onderzoekt verder de opties om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.”

Britse retailer Boohoo kiest CEO van Debenhams

Finley trad in januari 2022 toe tot Boohoo Group als CEO van Debenhams, na de overname van het merk uit faillissement voor 55 miljoen pond (65 miljoen euro). Onder zijn leiding is het bedrijf, naar eigen zeggen, “getransformeerd tot het toonaangevende online warenhuis van Groot-Brittannië” met een jaarlijkse GMV van ongeveer 800 miljoen pond.

Finley, de nieuwe CEO van Boohoo Group, deelt over zijn nieuwe rol: “Ik ben enthousiast over de kansen die ik zie nu ik CEO van Boohoo Group word. We hebben fantastische merken en mensen, ondersteund door een infrastructuur van wereldklasse. Onder mijn leiding hebben we veel succes geboekt met Debenhams, en ik kijk ernaar uit om dit bedrijfsmodel verder uit te breiden binnen de Group. Ik zal me volledig inzetten om samen met mijn collega’s aanzienlijke waarde vrij te maken voor alle aandeelhouders.”

Boohoo benoemt Dan Finley tot CEO te midden van eisen van Mike Ashley's Frasers

Boohoo kampt de laatste jaren met teruglopende verkopen, een trend die zich voortzette in boekjaar 2024, toen de totale GMV met 13 procent daalde tot 1,809 miljoen pond (2,2 miljoen euro).

Deze benoeming van Finley als CEO volgt op toenemende druk van Frasers Group, Boohoo’s grootste aandeelhouder met 27 procent van de aandelen. In een open brief verzocht Frasers om eigenaar Mike Ashley te benoemen tot CEO en directeur, wijzend op wat hij als een ‘leiderschapscrisis’ beschouwde, die geleid zou hebben tot teruglopende inkomsten en een dalende aandelenkoers.

Boohoo Group heeft Finley benoemd tot nieuwe CEO om het leiderschap te versterken en de bedrijfsstrategie te hervormen. Mahmud Kamani, voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaart dat het nu tijd is om de bedrijfsstructuur kritisch te herzien met als doel de waarde voor aandeelhouders te vergroten. Voor de tweede helft van FY25 verwacht Boohoo een hogere GMV (Gross Merchandise Value) en een sterkere aangepaste EBITDA, aangedreven door de groeiende markt van externe merken, zoals de Britse warenhuisketen Debenhams, die onlangs nog 5.000 merken toevoegde aan het aanbod. Verder zal Finley op termijn worden benoemd tot de Raad van Bestuur om zo bij te dragen aan de langetermijnstrategie van Boohoo.