Boohoo Group start met strategische evaluatie, CEO John Lyttle treedt af

Na vijf jaar bij de Britse modegroep Boohoo Group Plc heeft CEO John Lyttle besloten af ​​te treden. Hij blijft bij het bedrijf totdat een opvolger is gevonden, zo blijkt uit een persbericht.

Het bedrijf kondigt daarnaast aan dat het een nieuwe schuldfinancieringsovereenkomst van 222 miljoen pond (267 miljoen euro) heeft ondertekend en dat het een onderzoek start naar de opties om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

Het gaat al een tijdje erg slecht met de modegroep. Mahmud Kamani, groepsbestuursvoorzitter, deelt in een verklaring: "Het is nu het juiste moment om opties te overwegen met betrekking tot de bedrijfsstructuur, met als doel de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. John heeft een getalenteerd en inspirerend leiderschapsteam samengesteld dat ervoor zal zorgen dat we het beste gepositioneerd zijn voor duurzame groei."

Voor de tweede helft van FY25 verwacht het bedrijf een hogere GMV (Gross Merchandise Value) en een sterkere aangepaste EBITDA-prestatie. Het bedrijf concludeert dat hoewel de prestaties in de jeugdmerken nog steeds beïnvloed zijn door de externe omgeving, de groep nog steeds een aanzienlijke GMV-groei ziet voor de externe marktplaats zoals de Britse warenhuisketen Debenhams, met nog eens 5.000 merken die in de periode zijn getekend.

De groep zal haar resultaten over de afgelopen zes maanden begin november 2024 publiceren.