Boohoo Group koopt merken Oasis en Warehouse

De Boohoo Group Plc is weer op overnamepad gegaan. De groep blijkt de nieuwe eigenaar van het intellectuele eigendom van Oasis en Warehouse. Boohoo meldt dit in een persbericht.

De overname van de merken heeft Boohoo 2,5 miljoen pond gekost, zo is te lezen in het bericht. Omgerekend komt dit neer op 2,7 miljoen euro. Begin april werden bij Oasis en Warehouse bewindvoerders aangesteld in een poging de merken te redden. De twee werden verkocht aan Hilco Capital Limited, een herstructureringsbedrijf, die het nu weer aan Boohoo heeft verkocht.

Oasis en Warehouse zullen op termijn geïntegreerd worden in de platformen van Boohoo. Dit is eenzelfde strategie die de groep aanhield bij eerdere acquisities. Vorig jaar kocht de groep nog het intellectuele eigendom van karen Millen en Coast. Daarnaast is het bedrijf eigenaar van Boohoo, PrettyLittleThing, Nasty Gal en Miss Pap.