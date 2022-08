Boohoo Group Plc doet strategische investering in Revolution Beauty

Modegroep Boohoo Group Plc heeft een strategische investering gedaan in Revolution Beauty Group Plc, aldus een persbericht van de twee. Boohoo heeft hierdoor 7,1 procent van de aandelen van Revolution Beauty in handen.

De twee partijen zijn geen vreemden van elkaar. Producten van Revolution Beauty worden al verkocht bij diverse van de merken die onder Boohoo Group Plc vallen. Zo worden de producten ook verkocht bij recent overgenomen winkelketen Debenhams.

"De investering reflecteert het geloof van Boohoo in de potentiële groei van Revolution Beauty en het heeft de intentie om een steunende belanghebbende te zijn en een partner voor de langetermijn," aldus het bedrijf.

Boohoo Group Plc is in 2006 opgericht samen met het online mode platform Boohoo. In 2017 is het bedrijf op overnamepad gegaan en heeft het in rap tempo andere merken, platformen en ketens aan het portfolio toegevoegd. Zo is Boohoo Group Plc op dit moment de eigenaar van MissPap, Karen Millen, Coast, Warehouse, Oasis, Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis en Burton.