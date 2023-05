Boohoo Group Plc glijdt in het rood in boekjaar 2023

De Britse Boohoo Group Plc heeft in het boekjaar 2023 een verlies voor belastingen geleden van 90,7 miljoen pond (104 miljoen euro). Binnen een jaar tijd is de kleine winst die het maakte in 2022 omgeslagen naar een verlies, zo blijkt uit het jaarverslag.

Over het algemeen zag Boohoo Group Plc een impact in het boekjaar 2023. Niet alleen gleed het nettoresultaat voor belastingen in het rood, ook nam de omzet af. De omzet liep met 11 procent terug naar een bedrag van 1,77 miljard pond. Omgerekend is dit zo’n 2 miljard euro.

Hoewel de resultaten dus geen groei laten zien, benadrukt Boohoo Group Plc zelf dat het ‘significant marktaandeel heeft gewonnen in de afgelopen drie jaar’. Zo geeft het aan dat in vergelijking met 2020 de omzet met 43 procent is gestegen. Ook geeft de modegroep aan dat het investeert in de toekomst van het bedrijf met automatisering, lokale fulfilment mogelijkheden in de Verenigde Staten en het bouwen van naamsbekendheid wereldwijd. “We zullen blijvende positieve resultaten zien van deze investeringen,” aldus het bedrijf. Daarbij schrijft Boohoo Group Plc ook dat het focust op het beheer van de voorraad. Zo is de voorraad die het bedrijf houdt jaar op jaar verminderd met 36 procent.

Boohoo Group Plc blijft positief ondanks verlies en omzetdaling

Boohoo Group Plc blijft onverminderd positief in het jaarverslag. De Britse groep geeft aan dat het actief bouwt aan het terugkeren naar groei en winstgevendheid. Zo verwacht het voor boekjaar 2024, dat zal aflopen op 28 februari 2024, een omzet gelijk aan tot vijf procent hoger als die van boekjaar 2023. Het bedrijf verwacht daarnaast dat het aangepaste ebitda (winst voor rente, belastingen, amortisatie en afschrijvingen) zal verbeteren mede door de verbeterde kostenefficiëntie en operationele voordelen.

Echter zal deze verbetering nog niet direct gezien worden, verwacht de groep. In het eerste halfjaar verwacht het bedrijf nog een omzetdaling tussen de 10 en 15 procent. Pas in het tweede halfjaar verwacht het weer een omzetgroei te zullen noteren.

De Boohoo Group is inmiddels al veel meer dan alleen het merk Boohoo. Het bedrijf heeft namelijk ook de merken Karen Millen, Nasty Gal, PrettyLittleThing, Coast, Misspap, Oasis, Warehouse, Burton. Wallis, Dorothy Perkins en Debenhams in het portfolio.