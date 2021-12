Boohoo Group Plc schroeft verwachting voor gehele boekjaar naar beneden

Britse modegroep Boohoo Group Plc schroeft de verwachting voor het gehele boekjaar significant terug, zo blijkt uit een update van het bedrijf. Waar de groep eerder nog een omzetgroei tussen de 20 en 25 procent verwachtte, verwacht het bedrijf nu nog maar een groei tussen de 12 en 14 procent.

Afgelopen boekjaar behaalde Boohoo Group Plc een omzet van 1,7 miljard pond. De eerste raming voor omzetgroei zou betekenen dat de groep een omzet tussen de 2,04 en 2,125 miljard pond zou behalen. Met het bijgestelde groeiperspectief daalt dit bedrag naar 1,9 miljard pond en 1,938 miljard pond. Omgerekend is dit tussen de 2,23 en 2,27 miljard euro.

Boohoo Group Plc schrijft dat het te maken heeft met verstoringen vanwege de pandemie. De komst van de nieuwe omikronvariant zorgt er ook voor dat de modegroep voorzichtig is met de voorspelling. “De huidige tegenslagen zien we voor de korte termijn en we verwachten dat deze afnemen als de verstoringen door de pandemie verdwijnen.”

De bijgeschaafde verwachting voor het boekjaar is te vinden in de financiële update van de groep die ook de resultaten van het derde kwartaal onthult. In het derde kwartaal werd een omzetgroei van 10 procent behaald. In totaal kwam de omzet neer op 506,2 miljoen pond, omgerekend 595 miljoen euro. In het gehele boekjaar tot nu toe heeft de groep een omzet behaald van 1,4 miljard pond (1,7 miljard euro) dankzij een stijging van 16 procent jaar op jaar.