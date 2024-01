Boohoo Group sluit distributiecentrum in Engeland, 400 banen verdwijnen

De Britse Boohoo Group sluit opnieuw een locatie in Engeland. Dit keer gaat het om een distributiecentrum waar zo’n 400 mensen werken. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat het overweegt de fabriek in Leicester te sluiten.

Een woordvoerder van Boohoo Group bevestigt de sluiting tegen Sourcing Journal. “De afgelopen drie jaar heeft het distributiecentrum in Daventry een belangrijke rol gespeeld in de operationele activiteiten van Boohoo in het Verenigd Koninkrijk. Nu de behoeften van onze klanten en van ons bedrijf veranderen heeft de groep het moeilijke maar noodzakelijke besluit genomen om de activiteiten in Daventry te staken en investeringen te doen in andere locaties in het Verenigd Koninkrijk om zo onze klanten wereldwijd beter tegemoet te komen.”

Boohoo Group kondigt daarnaast in een eigen persbericht aan dat het bedrijf een nieuwe CFO krijgt. Stephen Morana zal vanaf 19 februari de taak op zich nemen. Morana vervangt Shaun McCabe.